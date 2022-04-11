米芝蓮日籍星廚「旬」之料理：富山縣螢光魷魚、慢煮山口縣鮑魚、魩仔魚海膽鍋飯，感受春之味道！

上個月月尾到訪了位於中環安蘭街，剛剛開業不久，主打割烹料理的高級日本餐廳「長本」NAGAMOTO，餐廳由擁有三十年日本料理經驗的星級廚師長本輝彥先生 創辦及掌舵，長本先生曾經於日本大阪米芝蓮三星懷石料理餐廳柏屋及香港米芝蓮二星餐廳柏屋出任料理長一職，擅長以時令食材入饌，跟廣東人飲食理念一樣，不時不食，所以餐廳的每月餐單亦會隨著當季食材而有所變化，日本人稱之為「旬」之料理。

到訪當天品嘗了長本先生精心設計，屬於三月份的十道菜餐單「弥生の献立」，未品嘗美食之前，侍應先拿出筷子給我們選擇，每一款筷子都設計精美，感受到餐廳對客人的誠意。

選完筷子，輪到挑選酒杯，是日我們享用了一支 “梵 日本之翼” 清酒，品牌超過150年歷史，是日本政府招待國賓元首時的指定清酒，入口芳香怡人，瞬間獲取了我們歡心。

先付 — 長本先生選了來自富山縣的螢光魷魚製作前菜，加入山葵花和山芋豐富口感，清酸的味道，立即開啟味蕾。

替 — 用上北海道帆立貝入饌，加入峰斗菜汁調味，增強海鮮味道之餘亦可以帶出春天蔬菜的味道，伴上油菜花和具備袪濕功效的獨活，置頂灑上胡麻籽添香。

煮物碗 — 品嘗煮物之前，長本先生先給我們試了來自鹿兒島的鰹魚炮製的鰹魚水，單是那誘人的粉紅色，已經十分吸引，一口喝下，那淡淡然的清甜味道，確實討人喜歡。之後來到菜式本體登場，甜美的出汁之內是厚身的炸油目魚，還有茗荷、山椒嫩葉和蜂斗菜，吃完食材後再把出汁全部喝下，暖身又暖心。

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