Travel & Dining
「世」界味覺之旅
travel Food Map wine Recipe

11/04/2022

米芝蓮日籍星廚「旬」之料理：富山縣螢光魷魚、慢煮山口縣鮑魚、魩仔魚海膽鍋飯，感受春之味道！

#米芝蓮 #中環 #飲食 #日本菜 #日本料理 #Food Map #午餐 #海膽 #搵食地圖 #時令食材 #割烹料理 #旬之料理 #NAGAMOTO #長本 #長本輝彥 #富山縣螢光魷魚 #山口縣鮑魚 #魩仔魚
  • 加入最愛專欄
  • 收藏文章

  • Saii Lee

    Saii Lee

    用相機拍下美食的姿態，用文字記錄食物的味道，兩者合二為一，和大家分享一段接一段的味覺之旅。

    「世」界味覺之旅

    逢星期四或星期五更新

　　上個月月尾到訪了位於中環安蘭街，剛剛開業不久，主打割烹料理的高級日本餐廳「長本」NAGAMOTO，餐廳由擁有三十年日本料理經驗的星級廚師長本輝彥先生 創辦及掌舵，長本先生曾經於日本大阪米芝蓮三星懷石料理餐廳柏屋及香港米芝蓮二星餐廳柏屋出任料理長一職，擅長以時令食材入饌，跟廣東人飲食理念一樣，不時不食，所以餐廳的每月餐單亦會隨著當季食材而有所變化，日本人稱之為「旬」之料理。

 

 

　　到訪當天品嘗了長本先生精心設計，屬於三月份的十道菜餐單「弥生の献立」，未品嘗美食之前，侍應先拿出筷子給我們選擇，每一款筷子都設計精美，感受到餐廳對客人的誠意。

 

 

　　選完筷子，輪到挑選酒杯，是日我們享用了一支 “梵 日本之翼” 清酒，品牌超過150年歷史，是日本政府招待國賓元首時的指定清酒，入口芳香怡人，瞬間獲取了我們歡心。

 

 

　　先付 — 長本先生選了來自富山縣的螢光魷魚製作前菜，加入山葵花和山芋豐富口感，清酸的味道，立即開啟味蕾。

 

 

　　替 — 用上北海道帆立貝入饌，加入峰斗菜汁調味，增強海鮮味道之餘亦可以帶出春天蔬菜的味道，伴上油菜花和具備袪濕功效的獨活，置頂灑上胡麻籽添香。

 

 

　　煮物碗 — 品嘗煮物之前，長本先生先給我們試了來自鹿兒島的鰹魚炮製的鰹魚水，單是那誘人的粉紅色，已經十分吸引，一口喝下，那淡淡然的清甜味道，確實討人喜歡。之後來到菜式本體登場，甜美的出汁之內是厚身的炸油目魚，還有茗荷、山椒嫩葉和蜂斗菜，吃完食材後再把出汁全部喝下，暖身又暖心。

 

 

下頁即睇時令刺身料理

 

 

 《經濟通》所刊的署名及／或不署名文章，相關內容屬作者個人意見，並不代表《經濟通》立場，《經濟通》所扮演的角色是提供一個自由言論平台。

【全民票選】立即參加etnet最受歡迎專欄及節目選舉，贏取豐富獎賞！ ► 火速投票

我要回應
更多「世」界味覺之旅文章

You May Also Like

#米芝蓮 #中環 #飲食 #日本菜 #日本料理 #Food Map #午餐 #海膽 #搵食地圖 #時令食材 #割烹料理 #旬之料理 #NAGAMOTO #長本 #長本輝彥 #富山縣螢光魷魚 #山口縣鮑魚 #魩仔魚
More on Travel & Dining

Travel & Dining Columnists

More
放大顯示
ArtInvest

Watches & Wonders 2022
  • 生活
  • DIVA
  • 健康好人生
Fashion NewsTrending ItemsMix & MatchCelebrity StyleShopping GuideBrand Story
Editors PickHealth & FitnessMakeup TrendsSkin & Body CareInner Beauty
Sex TipsLove PhilosophyHer Secret
WatchJewelryRed Carpet Starlight
Art & CultureReadingMovie & DramaHome IdeaLiving Tech
travelFood MapwineRecipe
產品服務
串流報價服務

【全民票選】etnet最受歡迎專欄及節目 贏取豐富獎賞 | 填埋問卷加賞咖啡禮券

【etnet chilling at home 贏獎賞】Round 2：屋企解悶有咩計？

【etnet Apps 用戶意見調查】填妥問卷賞豐富獎賞

etnet.com.hk