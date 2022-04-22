22/04/2022
日本九州高級燒肉店登陸！鹿兒島直送新村和牛，吃最原始肉香！燒肉Omakase食齊鹽燒汁燒多重滋味
最近到訪了中環一間剛剛開業的過江龍高級日式燒肉店Yakiniku USHIO赤身燒肉，總店來自日本九州福岡，主打由鹿兒島直送抵港的「新村和牛」，特別挑選屬於每個部位的赤身位置，相對地脂肪含量較低，不過油花一樣豐盛，肉質來得細緻討喜，而且食完無負擔，絕對適合時下注重健康生活的人士。
來到威靈頓街街頭，從遠處已經看到黑、金分明的門面，優雅中散發著絲絲神秘，讓人忍不住要推開合桃木扇門一探裡面究竟。
一甫進餐廳，迎來是木樓梯，踏步而上，映入眼簾是龐大的開放式廚房，圍繞著廚房是可以容納12人的U字形吧枱，安坐其中，可以一邊品嘗美食，一邊欣賞廚師準備食材時的丰姿。
是日我們試了定價每位HK$1,388的「和」廚師發辦，當中包括了前菜、沙律、壽喜燒、多款不同部位的和牛鹽燒和汁燒，另外還有和牛咖喱飯和甜品，絕對能吃到捧著肚子回家。
先來前菜的生牛肉薄片和時令蔬菜沙律，生牛肉入口柔軟，能吃到屬於牛肉的鮮味，配上餐廳獨家代理的香檳Besserat De Bellefon Blanc De Blancs，酒身醇厚，充滿柑橘味的花香，立即把牛肉的鮮味加倍提升起來。
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