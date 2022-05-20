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「世」界味覺之旅
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20/05/2022

米芝蓮星級Omakase午餐：千葉縣天然吞拿魚、大分一本釣野生関池魚、特級根室海膽壽司，每件都是精品！

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  • Saii Lee

    Saii Lee

    用相機拍下美食的姿態，用文字記錄食物的味道，兩者合二為一，和大家分享一段接一段的味覺之旅。

    「世」界味覺之旅

    逢星期四或星期五更新

　　早前到訪了位於K11 MUSEA 6／F的星級壽司店Sushi Wadatsumi吃午飯，訂位時餐廳還未摘星，到訪當天，餐廳已經於2022年香港澳門米芝蓮指南中摘下了一星殊榮，一切來得充滿著期待。

 

 

　　餐廳主打江戶前壽司，由主廚梁志健師傅Kin-san掌舵，健師傅擁有二十年製作壽司經驗，曾經於東京米芝蓮壽司店Ginza Iwa學藝，多年前曾於中環開設同名香港店，健師傅亦隨團回流香港，餐廳不用多久，同樣拿下米芝蓮一星榮譽。由健師傅帶領的Sushi Wadatsumi落戶K11 MUSEA，同樣不負眾望，於今年米芝蓮指南中摘下一星。

 

 

　　一步踏進餐廳，映入眼簾是寬敞的L形壽司吧枱，餐廳選用自然建築材料為主調，以木材和石材建構的用餐空間，讓客人有舒適、寧靜的感覺。

 

 

　　安坐好後，先來一點清酒打開味蕾，配以兩款前菜，清新的嶡菜茶碗蒸和時令的子持魷魚，成就了一個絕佳的開始。

 

 

　　之後的兩款前菜同樣充滿驚喜，賣相似小籠包，裏面餡料原來是以百合和小瀨尿蝦混合製作，味道清新討喜；最後一款前菜是香噴噴的備長炭烤鰻魚，一樣美味。

 

 

下頁睇壽司時間！

 

 

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