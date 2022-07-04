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「世」界味覺之旅
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04/07/2022

Rosewood扒房新廚駕到！名物海膽魚子醬魔鬼蛋、席前即製牛肉他他、極品威士忌火焰熟成45天和牛，驚喜連連

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  • Saii Lee

    Saii Lee

    用相機拍下美食的姿態，用文字記錄食物的味道，兩者合二為一，和大家分享一段接一段的味覺之旅。

    「世」界味覺之旅

    逢星期四或星期五更新

Photo: 由作者提供

　　已經一段時間沒有來過香港瑰麗酒店扒房 HENRY 吃晚餐，對上一次到訪大概是兩個月前的星期天，不過是午餐時段，而且只有兩人，實在沒有試到太多美籍新主廚Mario Tolentino的菜式，上個星期終於集齊8個人於晚市時段再訪，正所謂人多好辦事，一次過可以品嚐多款 Chef Mario 炮製的新菜式，實在是一切來得充滿著期待。

 

 

　　Chef Mario 接手 HENRY 後，先用上一段時間摸索客人的口味，等待時機成熟便推出全新餐單，務求為客人送上充滿美式風味的佳餚美饌。

 

 

　　安坐好後，先來一口 Castillo Perelada Cava Brut Reserva 1923 汽泡酒，充滿蘋果、檸檬香氣，瞬間把味蕾打開。

 

 

　　正式啟動晚餐時間，先來開胃前菜，鹹香味十足的風乾火腿用來配汽泡酒一流。

 



　　之後來了一款綜合刺身，盤子上整齊地排列著油脂滿滿的藍鰭吞拿魚刺身、帶著清新香氣的油甘魚和厚肉的北海道帶子，一時間嘴巴裡滋味無窮，吃得滿嘴生香。

 

 

下一頁：吸睛前菜香辣魔鬼蛋、名物牛肉他他、鮮味藍蟹餅

 

 

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