米芝蓮星廚Chef Table：蘿蔔Taco雞皮鱈魚子醬、北海道象拔蚌刺身配茴香湯、花咲蟹茶碗蒸，一場精彩的cooking show！

已經一段時間沒有來過 Aulis Hong Kong，位於銅鑼灣米芝蓮一星餐廳 Roganic 裏面，同樣屬於英國星廚 Simon Rogan 旗下的餐廳，有人會問 Roganic 和 Aulis 有甚麼不同，相信最不同是用餐時的體驗，Aulis Hong Kong 設定為 Simon Rogan 的廚師餐桌，用餐位置是一個擁有10個座位，全開放式廚房吧枱的房間，安坐其中可以一邊品嘗美食，一邊和廚師零距離交流，這一點是於 Roganic 吃飯時沒有的感受。

是夜由 Aulis 的主廚 Jan 同另一位廚師 Moose 為我們炮製晚餐，餐單可以用手機 Scan 四方木頭上的 QR code 就可以一目了然，的確方便。

Smoked eel and cucumber tartlet – 安坐好後，Jan 和 Moose 先來作一個簡單的開場介紹，之後便開始製作第一道菜式，迷你撻的底部放了煙燻處理的鰻魚慕絲，上面放了切粒本地農場青瓜，另外還有本地自家種植香草，一口吃下，清新討喜。

Watermelon radish, smoked cod roe and crispy chicken skin – 記得三年多前第一次到訪 Aulis 時吃過一款前菜，以烤雞皮配搭鱈魚子打成的奶油醬，配上醃漬過的蘿蔔片，鱈魚子的鹹香跟雞皮的油香配搭得天衣無縫，而蘿蔔片則起了中和作用，三年後的今天吃到了進階版，同樣用上煙燻鱈魚子醬和雞皮，不同的是醃漬蘿蔔片換上了賣相更加美麗的心裏美蘿蔔片，Jan 更特意把蘿蔔片捲成 TACO 模樣，捲著鱈魚子醬和雞皮，再加入青蘋果絲中和油膩感，一切來得太美妙。

Truffle pudding caramelised in Birch syrup, aged sorghum vinegar and berkswell – Jan 先把加了松露吉士打的牛角包焗成布丁模樣，之後煎香表面，再加入英國口味的楓糖漿，上面塗上以本地陳醋炮製的醬汁，吃時即席刨下英國芝士，松露的香混和芝士香，中段還能吃到陳醋獨有的酸甜味道，一吃愛上。

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