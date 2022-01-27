移民後如何慶祝農曆新年？倫敦派對、紐約唐人街巡遊，悉尼、加拿大列治文有甚麼節目？

全球飽受疫情困擾兩年多，大家還記得疫情前，是如何慶祝農曆新年嗎？本周讓我們齊來回顧世界各地的農曆新年。

1. 英國倫敦

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英國倫敦的賀年活動是亞洲以外最大型的農曆新年慶祝派對。除了在特拉法加廣場（Trafalgar Square）的點睛活動外，還有唐人街的食物和手工品攤位。倫敦的慶祝活動，一般在初一之後的周未舉行。從特拉法加出發的巡遊隊伍包括各式花車、舞龍舞獅和雜技表演,吸引英國各地的遊客慕名而來。

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2. 美國紐約

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曼哈頓的農曆新年晚會始於哈德遜河（Hudson River）上空的煙花。雖然唐人街會舉行巡遊,但是因為皇后區（Queens）的華僑比華埠更多,因此他們的巡遊規模更大。熱愛音樂的旅客還可以在林肯中心（Lincoln Centre）或卡內基音樂廳（Carnegie Hall）觀看農曆新年主題表演。

3. 阿聯酋杜拜

龍城（Dragon Marts）是杜拜最大的中式商場,內有數千家零售商,是杜拜的非官方唐人街。商場每年都會舉行慶祝農曆新年的活動,包括各項表演和裝飾。另外,耗資50.6億港幣建造的帆船酒店（Burj Al Arab）,因於大多數住客來自中國,酒店在農曆新年會提供主題晚宴、煙花表演和現場舞獅。世界最高的摩天大廈哈利法塔（Burj Khalifa）亦會有壯觀的雷射燈光表演。

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