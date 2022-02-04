8個英國情人節Fun Facts：英國男人毫不浪漫？Galentine's Day 更值得慶祝？

這邊廂踏入虎年，那邊廂就快到情人節！除了忙著構思禮物和驚喜給另一半，我們又對情人節了解幾多呢？今個星期，讓我們一起看看8個有關情人節的Fun Facts！

1/ 最受歡迎的情人節禮物是甚麼？

情人節選購禮物是最讓人苦惱的一環。數據顯示，在英國，最受男士歡迎的禮物是恤衫、冷衫和鬚後水。而對於女方來說，最佳的禮物分別是內衣、手袋和連身裙。這些在英國受歡迎的選擇，有為你的情人節帶來靈感嗎？

2/ 10% 的求婚發生在 2 月 14 日

情人節是熱門的訂婚日子。根據 2018 年的統計，5% 的男性考慮在 2 月 14 日求婚，10% 的女性希望他們的伴侶在情人節當日求婚。雖然英國人不喜歡在年初結婚，但是 2 月 14 日是例外。其它日子，平均一天有313 場婚禮。而在情人節當日，婚禮數目可以高達1,039 場。

3/ 37% 的情侶在情人節前一周分手

在英國，2 月 14 日不僅僅是慶祝愛情的日子亦是離婚夫婦最繁忙的日子。與年度平均水平相比，律師在當日的交易量增加了 549%。情侶亦不例外，37% 的情侶在情人節前一周分手。三分之一的戀人透過短訊與另一半分手，而 28% 的情侶透過電話。然而，只有27% 的人選擇親口結束這段關係。