麥當勞撤出俄羅斯！盤點世上沒有麥當勞的國家，這個港人旅遊勝地都有份！

麥當勞撤出俄羅斯，造成食物在俄羅斯引起搶購潮，不同分店外都排起了長長的隊伍。甚至有俄羅斯食客將自己鎖在莫斯科的一間分店，阻止餐廳關閉。除了俄羅斯外，你知道世界上又有哪些國家沒有麥當勞營業？

冰島（Iceland）

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冰島共和國位於格陵蘭與英國之間，首都雷克雅未克（Reykjavik），是當今全球經濟最富裕的國家之一。

1993年，麥當勞在雷克雅未克開設了冰島第一間分店餐廳，時任總理成為第一個購買巨無霸的冰島客人。2008年，冰島發生金融危機，貨幣克朗大幅貶值。加上進口材料被徵收高額關稅，導至營運成本增加。2009年，冰島的巨無霸價格約47港幣（780克朗）。因此，麥當勞決定於 2009 年關閉所有門店。情況與俄羅斯類似，當宣佈關閉時，許多顧客湧向麥當勞，導致營業額飆升，一天賣出了 10,000 個漢堡包。

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百慕達（Bermuda）

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百慕達是英國海外領地，位於大西洋的西面，接近美國佛羅里達州，首都是咸美頓（Hamilton）。

百慕達自1970年代以來，一直禁止外國快餐店進駐。然而，麥當勞在1985年找到了法律漏洞，在美國的海空軍基地開設了第一間，亦是唯一一間麥當勞。因為海空軍基地於1995年關閉，所以麥當勞也隨之關閉。

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伊朗（Iran）

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「伊朗」全名「伊朗伊斯蘭共和國」，首都「德黑蘭」（Tehran）。以面積計算，排名世界18。伊朗是多元民族國家，其中波斯人佔51%，阿塞拜疆人佔24%。伊朗的國教是伊斯蘭教，其中是91%什葉派。

近年，中東國家與美國關係緊張。麥當勞等西方特許經營食肆，也受到了牽連。1971年，麥當勞在伊朗大不里士（Tabriz）首次引入分店。可惜在1979年，許多外國公司因為伊斯蘭革命而關閉。自此之後，麥當勞沒有出現過在伊朗。雖然伊朗沒有「McDonald’s」，但是他們不會擔心吃不到快餐，因為他們有自家的「Mash Donald’s」。

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