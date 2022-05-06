夏天到，品嘗冰鎮白酒正好！如何分辨白葡萄酒香氣？初學者宜從主流品種入手

夏天快到，氣溫將會愈來愈高，適時飲用冰鎮得宜的鮮爽白酒正好。市面上的大多數白酒以白葡萄（White grapes）釀製，亦有部分酒利用紅葡萄（Black grapes / red grapes）脫皮榨汁釀成。不論是紅還是白葡萄釀製的白酒，酒液均會呈現青黃色澤，香氣個性視乎品種，以紅葡萄釀成的白酒整體口感總比白葡萄的版本較剛強堅實，但當然酒體表現還看釀酒師如何處理。一般情況下，以紅葡萄釀製白酒時，釀酒師要加倍小心處理葡萄外皮，免得外皮色素滲入汁液之中，最經典例子有法國香檳（Champagne）的黑皮諾（Pinot Noir）及莫尼耶（Meunier），都是先小心脫掉外皮，然後榨汁釀出白氣泡酒。



葡萄品種繁多，用心發掘，總會找到有一款適合自己口味；可是初學者面對如此多個葡萄名字，的確有難度。欲要深入認識各種白葡萄，不妨先從最主流的白品種開始，現時市面上最常見的白葡萄品種主要有霞多麗（Chardonnay）、長相思（Sauvignon Blanc）、雷司令（Riesling）及灰皮諾（Pinot Grigio）。想要明白各品種特性，可嘗試把葡萄品種的香氣兩個極端，霞多麗屬非香氣品種，雷司令則是幽香之冠，長相思緊隨其後，灰皮諾則位處兩個極端中間點。有人會利用酒體分辨葡萄，這也可以，然而葡萄種植區的氣候及釀酒技術會影響酒體，因此初學者可先用香氣分類，會更易入腦。意大利式灰皮諾是近年雄踞超市輕鬆白酒市場的一員，風格清新友善，表現雖然單一，但勝在價錢實惠。霞多麗可種植於不同氣候和環境，生長於清涼地帶的例子一般充滿酸爽風味，檸檬味道濃烈，而來自暖和地帶的霞多麗，酒體較豐厚，味道亦略濃郁。至於長相思及雷司令均是香氣滿滿的清秀型白葡萄，乾白酒版本普遍走輕盈路線，若是感染貴腐霉菌（Noble Rot）的甜酒的話，酒體就會豐潤飽滿，散發誘人韻味。



所謂常見，意思就是這些葡萄品種廣泛見於世界各個主要酒區，縱使論全球種植面積最大，這些品種都不及西班牙La Mancha產區的Airén（愛人）。那麼為何市面上很少見到以此品種作掛帥的白葡萄酒呢？主要是因為西班牙當地種植的愛人葡萄多釀成烈酒，小部分則被用作與其他品種勾兌製成簡單直接白酒。



