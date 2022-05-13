法國五月美食薈以隆河丘作主題！產自全世界最古老葡萄產區之一的佳釀，味道、CP值如何？

每年的5月都是法國五月美食薈（French GourMay），此項城中文化盛事至今已經舉辦到第十三屆，主題是「隆」漫美食學Rhômantic BIstronomy，以隆河丘（Côtes du Rhône）產區之葡萄酒作位骨幹，舉辦多場活動。

隆河（Rhône）的釀酒歷史悠久，是全世界最古老葡萄產區之一。學者從出土考古文物估計，此處自公元前一世紀已經有人釀酒。到羅馬人時代，沿著隆河河道航行，開始創建城市及開拓葡萄莊園，並在斜坡上建造梯田擋土牆以便種植葡萄，逐漸這裏釀出的酒逐漸打出名堂，而該區酒業自當時的出口貿易已經發展得相當蓬勃。後來羅馬帝國瓦解，葡萄酒釀造業受到嚴重打擊。直至中世紀，教會興起，酒業復甦，隆河葡萄種植面積大幅增加，釀酒技術全面提升。在往後幾百年，隆河谷酒業歷盡高低；時至今日，已經成為法國最重要葡萄酒區之一，當中多個分區產酒極受歡迎，酒味風格亦被其他酒國釀酒師參考效法，世界各地消費者更對隆河多個原生品種趨之若鶩。

隆河丘及隆河丘村級酒（Côtes du Rhône Villages）之紅白及粉紅酒味道豐富幽香，澎湃熱情，適合配搭多國美饌，價錢實惠，CP值高，不論是初學者還是識飲識食之士，都能找得心頭好。然而這裏不止有價錢相宜的隆河丘，還有質素上乘的卓越酒品，例如北隆河（Northern Rhone）中羅第丘（Côte Rôtie）、隱士山（Hermitage）及孔德里約（Condrieu）的葡萄酒，均是極具收藏價值的產區名字，其中羅第丘的幽香紅酒就讓人神往。

羅第丘的名字直譯成中文，意思即是「烤熱山丘」，該是當地人認為此處接收到的陽光充沛得足可把整座山烤熟而得名。正因為這裏有充足陽光，王者葡萄切拉子（Syrah）的成熟度得以達標，果實能釀出味道豐厚，丹寧量高且酒體紮實壯美的紅酒。羅第丘葡萄園主要集中於向南或東南的沿河堤陡峭山坡上，大致可以分成兩個緊貼的地帶：金丘（Cote Blonde）和棕丘（Cote Brune），前者偏南，後者較北，兩處乃根據地質與顏色區別而命名。兩處山丘的整體岩石化學成分非常相似，細分之下，金丘地塊主要由片麻岩組成，經過侵蝕後形成矽質土壤，顏色略淺。至於棕丘則有較多雲母片岩組成的土壤，這些泥土經過降解後，矽質較少，反而粘土含量高，含鐵較多，因此顏色較深。金丘葡萄成熟期普遍比棕丘早，大多數酒莊均會把兩處產酒混合而成。