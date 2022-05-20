北隆河之罕有白珍珠——孔德里約Condrieu：飽滿又甘香典雅的紮實白酒

市面上的白葡萄酒一般都以直接、清香和鮮爽為主，長相思（Sauvignon Blanc）、霞多麗（Chardonnay）及雷司令（Riesling）是常見品種；酒齡較久者，也許會追求鑑賞含有豐富成熟韻味的布根地（Bourgogne），就是細膩玲瓏的德國摩澤爾（Mosel）與萊茵高（Rheingau）等區雷司令老白酒也會讓人神往。假如閣下對蘊含獨特中帶複雜的白酒口味充滿興趣，法國中部隆河（Rhone Valley）的白酒絕對可以滿足你。

隆河位處法國中部地區，於布根地以南，依隆河（Rhone River）河道形成的山谷而建，理所當然地得名。因為產區種植條件及釀酒傳統，比起隆河的紅酒，隆白（Rhone whites）的普及性和重要性似乎相對沒那麼顯著。可是此處出產的白酒歷史背景不比紅酒遜色，多個原生葡萄品種風味極具個性，部分白酒質素相當優秀，迷倒眾生的同時，更令個別新世界酒國釀酒師奉為經典，備受啟發，足令隆河自豪。

綜觀南北隆河兩地，北隆河（Northern Rhone）裡就藏著一個叫孔德里約（Condrieu）的小產區，這個冠名產區面積雖細（只有202公頃，南隆河的教皇新堡Chateauneuf-du-Pape覆蓋3,200公頃！），然而此處多個世紀以來，都被視為乃當地原生葡萄維歐尼（全名Viognier Doré，現主要被稱為Viognier）品種的聖地。

孔德里約產區只專注種植維歐尼。相傳這個古老品種起源於達爾馬提亞（Dalmatia），後來由羅馬君主普羅布斯（Probus）帶到法國，然而此說已被基因圖譜分析打破，維歐尼與切拉子（Syrah）均是不折不扣的隆河「原居民」，自古以來已經是這裡的野生品種。孔德里約是產區，但其實整區就是指一片朝南及東南的河谷陡峭小山丘地帶，Condrieu一字正是有河道角落的含義在內。隆河河道迂迴，有智慧的古人懂得利用多個獨特地理環境造成的凸出山丘斜坡為葡萄園基地，即使耕作困難，但斜坡透水度極佳，並可以吸收大量陽光，種植於此的葡萄得以達至理想成熟程度，有利於釀造體態豐潤，充滿油香，味道撩人的紮實白酒。

孔德里約白酒一向是中世紀時期教廷極欣賞的上乘葡萄酒。此區跟其餘鄰近隆河村莊一樣，歷史悠久，而且葡萄種植及釀酒文化充滿宗教色彩。要欣賞孔德里約，除了品味那飽滿又甘香典雅之餘，也不妨多了解當地歷史。