氣泡酒傷人事件：關於酒造成意外屢見不鮮，無論開酒或釀酒，都要安全至上

上月中的環意單車賽（Giro d’Italia）進行得如火如荼之際，表現突出的年輕新星Biniam Girmay擊敗同場多名高手，勇奪第十站冠軍，成為首位獲得該項比賽的分站冠軍殊榮的非裔黑人，創造歷史。本來讓人眼前一亮，可是當他在頒獎台上照傳統把一瓶氣泡酒開啟，期望隨著酒泡湧出期間接受大家的祝賀，Girmay一個不留神，被那大瓶裝的意大利Prosecco酒高速飛出的瓶塞射傷左眼，頒獎禮後需馬上送院治療。縱使Girmay傷勢並不嚴重，但眼前房有出血情況，他為安全起見，惟有退賽。大會爲免再生事端，往後多站由專人先把軟木酒塞移除後才交給冠軍車手。

人們被氣泡酒傷及致盲的個案屢見不鮮，網上也有海量影片，可讓人引以為戒。畢竟氣泡酒瓶內含有高壓，其射出酒塞傷人，在多個運動比賽乃常見意外，就連網球好手祖高域（Novak Djokovic）也曾中招，於2015年一次比賽中擊敗費達拿（Roger Federer）後祝捷時開香檳（Champagne），卻被酒軟木塞猛力射至面部近眼位置，幸好並無太大損傷，實屬幸運。氣泡酒例如法國香檳釀製時會生產氣泡，內含一定壓力，而其他類型氣泡酒入瓶時或曾加壓，以上酒類蓋上瓶塞時均會扣上金屬圈加固，到開啓一刻移除金屬圈時，瓶內壓力會把木塞推走，如經大力搖晃後瓶塞飆出速度將更高。氣泡酒木塞射出時速可高達每小時四、五十公里，一旦打到人或玻璃，後果嚴重，我們的眼球相當脆弱，近距離被如此高速木塞擊中，足可致盲。

外行人被氣泡酒木塞所傷，還可歸咎對葡萄酒或酒瓶構造認識不夠。酒莊酒廠內出現工業意外，同樣有機會釀成悲劇，有關方面必須正視。可惜悲劇仍不時發生，一家位於意大利的家庭式經營小型酒莊去年10月就因為通風系統惡劣，導致四名家庭成員同時喪命。這家酒莊位於Calabria近Paola市附近，當時正值秋收之後，幾名介乎45至70歲並來自同一家庭的男性負責處理釀酒事宜，當其中一名成員走到酒庫攪拌酒液時，吸入過多二氧化碳暈倒，其他幾名人士企圖救援，可惜最終都因吸入有毒氣體相繼死去。酒液發酵期間會釋出大量無色無味的二氧化碳，假如酒窖或廠房內通風系統有欠理想，室內困住過多廢氣而工作人員有所忽略的話，便有機會因此暈倒，最終甚至失救而喪命。

現代大部分酒廠都非常關注工作人員安全問題，釀酒期間會制定一系列措施監測廠房情況，確保酒窖空氣流通；個別酒廠會安裝空氣質素監察器及完善通風系統，定時抽走室內空氣，並引入新鮮空氣，維持室內二氧化碳水平在2000ppm的安全系數以下。

品酒乃樂事，不值得樂極生悲，無論是釀酒還是開喝，都要先顧及自己安全才是上策。

近半個世紀以來，酒業對廠房工業安全意識比以前高很多，想不到早前仍然有悲劇發生。（圖片由作者提供）