地下酒吧Speakeasy風情，竟源於長達十三年的美國禁酒令？

因為疫情和各地防疫措施，我們很多以往被視為正常的生活，到了今時今日已經變成難得的奢侈，例如到處旅遊這回事，要做的話就要好好準備時間和金錢成本。

爆疫至今已有兩年半，我認識不少朋友都開始忍不住，要出外旅遊散心，不過其實相比起百年前美國長達十三年的禁酒令，兩年半按耐不出海外，似乎又有點小巫見大巫。

從古到今，世界各地均有實行過不同規模的禁酒令，最常見原因多是因政府有見人民有酗酒習慣，引致各項社會問題，於是短暫禁酒。論禁酒，最嚴厲的當數伊斯蘭教禁止信徒飲酒，到現代已經有十二個世紀之久，伊斯蘭信徒仍得謹守滴酒不沾得教條。把時間軸回帶到二十世紀的二十年代，當時在北歐、紐西蘭及美國均有廣泛的禁酒運動。其中美國的禁酒令堪稱規模最大，國際間的討論度亦極高。

1820至30年代，美國有頻繁的宗教復興運動及部分社會人士，對飲酒文化相當厭惡。當時開始有零星州分的本地志願團體及私人組織主張節約飲用酒精，逐漸演變到愈來愈多要求通過憲法禁止人們飲酒的聲音。轉眼到了二十世紀二十年代，美國政府為減少罪案發生及改善國民健康，於是國會兩院一致通過第十八條修正案，並在1919年通過執行《國家禁酒法》。於是美國根據憲法，於1920年1月17日至1933年12月5日期間，正式實施了第十八條修正案的條款，以法例防止國內任何酒精的釀製、銷售或運輸。根據禁酒令的定義，所有含有0.5%或以上酒精的飲品，都被界定為「令人醺醉的酒」，而宗教儀式、藥物處方食品調味、非飲料用途則得到豁免。

禁酒令期間，縱使禁酒運動得到大部分國民支持，人們飲酒需求仍存在，亦因此而促使有超過數百萬美國人找尋門路從非法途徑買入並飲用蒸餾烈酒，甚至是來源不明的劣質酒類，同時黑幫及犯罪組織乘此良機，開設大量地下酒吧，走私活動亦變得猖獗。禁酒令除了造就非法經濟之外，亦令葡萄酒業遇上災難性的壞影響，致令大量酒莊倒閉，釀酒師及員工失業，酒廠建築物與設施需要改變用途，亦有不少被丟棄或拆毀。而禁酒令期間，部分國民因飲用劣質酒而中毒身亡；社會間要求撤回禁酒令的聲音愈來愈響亮。

踏入三十年代，全球遇上大蕭條。1932年，當時競逐總統選舉的羅斯福揚言當選後會廢除禁酒令。後來羅斯福勝出成為美國總統，兌現承諾，禁酒令於翌年亦終被廢除。