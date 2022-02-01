蘇豪鬼佬中菜180度大改造！傳統潮式浸蜆、口水鴿、雞油花雕蒸馬友、脆皮沙薑三黃雞，有水準有驚喜！

以往去蘇豪區食飯或者飲酒，很多時也會經過公利庶汁附近斜路口的口利福。地面樓層入口處面街的開放式廚房牆身印滿麻雀圖案，紅色招牌加紅地氈也未夠搶眼，門外還有大大個金色幸運曲奇藝術裝設，室內兩邊牆身還舖滿不停向你招手的金色招財貓。另類新派又有玩味的金碧輝煌，由外而內充滿視覺衝擊，劃公仔劃出腸式告知口利福是間中菜館，而且是提供幸運曲奇的老外口味中菜館。這便是我之前無論經過多少次口利福，也沒有太大興趣踏進去的原因。

直至上星期為止，也從未將口利福放入清單的原因，我的外國朋友主要來自台灣、新加坡和馬來西亞，甚少金髮碧眼的遠方朋友。其實一直很喜歡開設口利福的Black Sheep Restaurants集團，創立人Syed Asim Hussain和Christopher Mark本身是老外，捧場的老外朋友也多，旗下餐廳無論高檔還是親民、優雅還是具玩味，總有份夢幻的異國情調。而口利福是集團內唯一一間中菜館，開在人人吃中菜長大的香港，更是老字號和名店林立的中環，自然受到不少批評。

聽得最多的討論有「黑到睇唔到個menu」、「音樂好嘈」、「叉燒韌過擦紙膠」，即使如此，口利福開業短短一年便成為長龍店。又即使如此，集團還是決定要以食物本身取回口碑，最近將地下樓層來個180度改頭換面，請來新任女廚ArChan Chan，以得到本地老饕的認同。口利福地面樓層保留浮跨招搖，而樓下用餐區則請來著名室內設計師Sean Dix構思，紅色牆身帶點張狂的花紋，像昔日林黛身上的旗袍，配襯緋紅色絲絨梳化雅座和座椅、桃花心實木餐桌、閃閃發光的金色元素，加上天花的反光鏡，舖天蓋地式散發東方華麗風。另外，牆上掛上中國藝術家包括攝影師蒼鑫的作品，當代藝術的氣息也加強菜館的人情味和故事感。

看看餐牌，與以往一樣，兩版菜式分為小食、湯、海鮮、燒味，絕非細細碟和鑊氣小炒等，比起傳統酒家厚重如石頭的餐牌簡而精得多。最重要，看得清清楚楚，室內燈光亮度柔和而充足，不用開手機電筒已可打卡。連音樂也有大轉變，不再播放強勁音樂，改為80年代張國榮、梅艷芳的歌曲，首首勾起青春或童年回憶，年紀輕的也可玩估歌仔。如果以前有來過口利福的話，更會發覺店內的碗碗碟碟等餐具也換上新款，棄用古典中式圖案餐具，換成簡約款式，看得出利口福脫胎換骨變成口利福2.0的決心。

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