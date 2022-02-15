精選3個城中搶手下午茶，浪漫到3月白色情人節！玫瑰花海甜點、矜貴魚子醬、經典拿破侖，哪款合你心意？（設外賣）

情人節雖然在剛剛的星期一的過去，沒有送到辦公室的99朵玫瑰，沒有高空維港靚景燭光晚餐，只有你和他，也可以勁浪漫、超溫馨！但就是未夠滿足。「一年365日都是情人節」要說到做到，趁各酒店也推出外賣下午茶時，推介3個有特色的給大家，讓留家的每一天也可以變得不平凡。



來自法國的玫瑰色浪漫 The Butterfly Room



首先推介香港瑰麗酒店The Butterfly Room的下午茶，因為其下午茶一位難求，極受香港女士歡迎外，最主要是酒店來了位新上任的法籍行政糕點總廚Thomas Cabrit。有幸於稍早前與Thomas會面，雖然沒有進入廚房，但看見他對於擺盤時認真執著，每個角度和距離也不差分毫，便可見法國人種在骨子裡對美感的追求。本以為Thomas有藝術家脾氣，聊天時原來談笑風生，還給我看由他親自落手落腳設計裝修的香港新居，從手機的相片和影片中，可以證明出色的糕點師傅，裝修手藝也是一流。



Thomas Cabrit出生於法國蔚南海岸的康城，曾於康城、犘納哥、瑞士日內瓦和美國拉斯維加斯多間酒店工作，包括Le Meridien Hotel & Resorts和Manotel Hotel Group。後來於法國普羅旺斯自立門戶開設四間糕點店、一間糕點製作實驗室和一間糕點設備公司。2016年加入瑰麗酒店集團，曾於金邊和北京擔任行政糕點總廚，去年10月來到香港。來到亞洲五年，對甜點賣相的要求只有精益求精，對於口味卻沒有過份的固執。



甜品要給人幸福感，像談情一樣，自己最喜歡的，未必是他人的最愛，了解對方的口味十分重要。Thomas來港前已經開始研究香港女生的口味：「在法國的話，情人節一定是吃朱古力。香港女生雖然也愛朱古力，但好像更加喜歡蛋糕，所以我在下午茶當中也加入了不同類型的蛋糕。」第一眼看見Thoams設計的甜品，未入口已經充滿幸福感。情人節以粉紅和紅色作主題，純銀層架上的甜點如珠寶藝術品一樣，又如綻放的玫瑰花，與The Butterfly Room的玫瑰裝飾互相呼應。



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層架上的甜品包括粉紅泡芙糕點、柚子雲呢拿撻、焦糖蘋果撻和雜莓慕絲。可任意添加的甜點包括紅豆瑪德琳蛋糕、日式紅豆蛋糕卷、紅寶石朱古力芝士蛋糕、玫瑰雲呢拿千層蛋糕、士多啤梨開心果撻、紅莓馬卡龍、心形乳酪蛋糕和各款口味的朱古力。Thomas不單止設計出多款蛋糕，更加入紅豆和蛋糕卷等日式元素，認真熟悉香港女生的心頭好。







可以坐在The Butterfly Room歎下午茶當然夢幻，意大利著名傢俱品牌Giorgetti淡綠色天鵝絨Mobius座椅、貝殼形扶手椅、英國觀念藝術家Damien Hirst以蝴蝶為題的藝術品Zodiac，以及法國奢華水間品牌Lalique的蝴蝶主題擺設，現代公主式奢華，屬於閨密天堂。所以，留家歎下午茶也有好處，便是男生自在得多。



The Butterfly Room的「Love and Glamour」下午茶由即日提供至3月14日，三文治保留了經典款式，包括牛油果蟹肉、芝士火腿、魚子醬煙三文魚和黑松露蛋沙律四款口味。堂食以fine dining形式由三文治開始，傳統英式鬆餅之後，便是以純銀層架襯托出優雅精緻的甜品，最後便是隨意任添的甜品。至於外賣，以色彩對比強烈的紅加黑色紙盒盛載，三文治和英式鬆餅與堂食同款，甜品方面，精選玫瑰雲呢拿千層蛋糕、心形乳酪蛋糕和朱古力撻外，最吸引還有法國巴黎經典甜品Paris-brest。酥化的泡芙圈圈，夾著細滑當中帶粒粒果仁口感的榛子忌廉，如果我住在巴黎，為它而肥也無悔。



The Butterfly Room「Love and Glamour」下午茶



供應日期及時間：即日至3月14日，堂食分1pm及3:15pm兩個時段提供。

價錢：堂食$988／2位、外賣$858，可於瑰麗酒店網上商店訂購。

地址：尖沙咀梳士巴利道18號香港瑰麗酒店2樓

電話：3891 8732





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