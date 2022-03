米芝蓮3道菜外賣「懶人包」！睇片跟名廚學做精緻椰菜卷、慢煮牛肋肉；煲劇、下午茶必備Pastry Box

疲情持續,晚市繼續禁堂食,街道顯得冷清淒戚,即使周末,也提不起勁外出。與大部分女生一樣,在這兩年間,忽然變身居家「煮婦」。不敢說自己是廚神,因為說來慚愧,即使煮飯次數比往年頻密,但通常都是炒時令蔬菜、蒸魚、焗豬扒、薯仔炆雞等等,老公唔悶我都厭。現在的確多了懶人包,由上海經典菜式到花膠鮑魚也有,原包放進熱水翻熱後便食得,方便程度媲美盆菜。不過,坊間懶人包質素參差,而且零成功感。直至遇到Roganic的外賣餸包,才知道外賣也可提升廚藝。

Roganic的「Simon Rogan at Home」外賣餸包嚴格來說不可叫懶人包,因為把餸包帶回家後,還須要功夫、心思和技巧,才可完成米芝蓮星級三道菜美饌。英國名廚Simon Rogan早在英國封城期間推出親自設計的外賣餐單,而英國的廚房製造商Kutchenhaus當時對二十多間米芝蓮餐廳作出評級,「Simon Rogan at Home」更取得top 1排名。而Simon Rogan旗下米芝蓮一星及米芝蓮綠星餐廳Roganic Hong Kong,在去年已經於節日期間限定推出「Simon Rogan at Home」服務。現在,因為疫情再次在港蔓延,Roganic Hong Kong於上月中開始,逢星期五至日,再次推出「Simon Rogan at Home」外送餐單。

「Simon Rogan at Home」的3道菜餸包分別以三個環保植物製盒子盛載,不怕會將食材用料混亂。打開盒子,便看見獨立包裝的食材,每款食材已控制好分量,以及經大廚烹調處理過的食材。隨便翻熱拆開即食?太低估米芝蓮菜式的誕生過程!外賣餸包還附上印有完成菜式方法和二維碼的指示,只要用手機掃瞄二維碼,便可觀看由Roganic Hong Kong總廚Ashley Salmon親自示範的教學影片!所以,在「Simon Rogan at Home」當中不單止得到美食,還獲得米芝蓮名廚的心得。

總廚Ashley於年少時已在曼徹斯特南部的傳統法國餐廳La Boheme工作,更獲取National Vocation Qualification(NVQ)資格。後來,他在Urmston的米芝蓮必比登推介餐廳Isinglass Restaurant、曼徹斯特中部Hilton Hotel Deansgate,以及Aiden Byrne旗下位於柴郡的三「AA」獎章餐廳Church Green工作。2011年,Ashley加盟米芝蓮二星餐廳、獲五「AA」獎章的Marcus Wareing at The Berkeley成為初級副廚師長,2013他獲前導師Aiden Byrne邀請於旗下餐廳Manchester House Restaurant擔任副廚師長,後來更成為英國燒烤餐廳Church Green的總廚。2015年,他成為Simon Rogan旗下米芝蓮星級、五「AA」獎章的L’Enclume的高級廚房主管,到2018年,獲晉升Rogan & Co.的助理總廚。而現在,Ashley擔任Simon Rogan首間海外餐廳Roganic Hong Kong及Aulis的主廚。履歷不簡單,可以獲得其廚藝心得,已令「Simon Rogan at Home」值回票價。

取得餸包後,未逐一打開盒子,先觀看教學影片。Ashley在影片中不斷說這星期的菜式加熱法「super easy」,那我就放心了。因為「Simon Rogan at Home」的3道菜式每星期也會轉換,我這星期的主菜是牛,如果遇上雞和豬做主菜,加熱步驟可能複雜得多。看著Ashley在影片當中輕輕鬆鬆便將餸包變成一道菜,自己落手落腳去做,才發覺一點也不簡單。「Simon Rogan at Home」可以讓人體驗到米芝蓮廚房的講究和追求,如果將選材入貨也計算在內,我所做的加熱步驟可能只佔整個菜式製作的不到10%。一道上枱時熱辣、美味、精緻的米芝蓮菜式,背後下了不少功夫。

第一道菜, Dill Brined Cabbage, Pickled Shimeji, Mushroom、Kohlrabi dashi。看著影片邊學邊做,像走進米芝蓮廚房參與Ashley的烹飪一樣。即使餐廳設有開放式廚房,也沒有如此貼身的體驗。椰菜卷早已以蒔蘿醃漬入味並捲起,但加熱也不可以馬虎。椰菜卷其中一面先煎至焦香,達至焦糖化(caramelization)效果。這步驟十分重要,亦是以熱水加熱焦法做到的效果。蔬果在焦糖化的過程當中,會呈現出獨特而濃厚的香甜。但過份焦糖化卻會變苦,所以椰菜卷煎過後,便放入焗爐焗至熱辣。餸包內稠身的菇醬放入熱水加熱,球莖甘藍高湯落鍋煮熱,便可以開始擺盤。

