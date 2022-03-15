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15/03/2022

米芝蓮3道菜外賣「懶人包」！睇片跟名廚學做精緻椰菜卷、慢煮牛肋肉；煲劇、下午茶必備Pastry Box

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  • Yan Chung

    Yan Chung

    天生愛吃愛玩，於報章雜誌從事飲食、旅遊記者及編輯多年，感恩至今仍可繼續用文字分享體驗！

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    Yan Can Taste

    逢周二刊出

Photo: 由作者提供

　　疲情持續，晚市繼續禁堂食，街道顯得冷清淒戚，即使周末，也提不起勁外出。與大部分女生一樣，在這兩年間，忽然變身居家「煮婦」。不敢說自己是廚神，因為說來慚愧，即使煮飯次數比往年頻密，但通常都是炒時令蔬菜、蒸魚、焗豬扒、薯仔炆雞等等，老公唔悶我都厭。現在的確多了懶人包，由上海經典菜式到花膠鮑魚也有，原包放進熱水翻熱後便食得，方便程度媲美盆菜。不過，坊間懶人包質素參差，而且零成功感。直至遇到Roganic的外賣餸包，才知道外賣也可提升廚藝。

 

Roganic對色香味也有高度追求，外賣餸包也要達米芝蓮水準。

 

　　Roganic的「Simon Rogan at Home」外賣餸包嚴格來說不可叫懶人包，因為把餸包帶回家後，還須要功夫、心思和技巧，才可完成米芝蓮星級三道菜美饌。英國名廚Simon Rogan早在英國封城期間推出親自設計的外賣餐單，而英國的廚房製造商Kutchenhaus當時對二十多間米芝蓮餐廳作出評級，「Simon Rogan at Home」更取得top 1排名。而Simon Rogan旗下米芝蓮一星及米芝蓮綠星餐廳Roganic Hong Kong，在去年已經於節日期間限定推出「Simon Rogan at Home」服務。現在，因為疫情再次在港蔓延，Roganic Hong Kong於上月中開始，逢星期五至日，再次推出「Simon Rogan at Home」外送餐單。

 

英國名廚Simon早在當地封城期間推出「Simon Rogan at Home」，更獲得不少殊榮。

 

　　Simon Rogan at Home」的3道菜餸包分別以三個環保植物製盒子盛載，不怕會將食材用料混亂。打開盒子，便看見獨立包裝的食材，每款食材已控制好分量，以及經大廚烹調處理過的食材。隨便翻熱拆開即食？太低估米芝蓮菜式的誕生過程！外賣餸包還附上印有完成菜式方法和二維碼的指示，只要用手機掃瞄二維碼，便可觀看由Roganic Hong Kong總廚Ashley Salmon親自示範的教學影片！所以，在「Simon Rogan at Home」當中不單止得到美食，還獲得米芝蓮名廚的心得。

 

每道菜的外餸包也獨立以環保植物製盒子盛載，不怕混亂。

附上每道菜的加熱方法。

可以掃瞄二維碼觀看Ashley Salmon的示範教學。

 

　　總廚Ashley於年少時已在曼徹斯特南部的傳統法國餐廳La Boheme工作，更獲取National Vocation QualificationNVQ資格。後來，他在Urmston的米芝蓮必比登推介餐廳Isinglass Restaurant、曼徹斯特中部Hilton Hotel Deansgate，以及Aiden Byrne旗下位於柴郡的三「AA」獎章餐廳Church Green工作。2011年，Ashley加盟米芝蓮二星餐廳、獲五「AA」獎章的Marcus Wareing at The Berkeley成為初級副廚師長，2013他獲前導師Aiden Byrne邀請於旗下餐廳Manchester House Restaurant擔任副廚師長，後來更成為英國燒烤餐廳Church Green的總廚。2015年，他成為Simon Rogan旗下米芝蓮星級、五「AA」獎章的L’Enclume的高級廚房主管，到2018年，獲晉升Rogan & Co.的助理總廚。而現在，Ashley擔任Simon Rogan首間海外餐廳Roganic Hong KongAulis的主廚。履歷不簡單，可以獲得其廚藝心得，已令「Simon Rogan at Home」值回票價。

 

Roganic Hong Kong主廚Ashley Salmon於米芝蓮餐廳工作的履歷豐富。

跟著Ashley的示範加熱餸包，就好像上了竇貴的一課。

 

　　取得餸包後，未逐一打開盒子，先觀看教學影片。Ashley在影片中不斷說這星期的菜式加熱法「super easy」，那我就放心了。因為「Simon Rogan at Home」的3道菜式每星期也會轉換，我這星期的主菜是牛，如果遇上雞和豬做主菜，加熱步驟可能複雜得多。看著Ashley在影片當中輕輕鬆鬆便將餸包變成一道菜，自己落手落腳去做，才發覺一點也不簡單。「Simon Rogan at Home」可以讓人體驗到米芝蓮廚房的講究和追求，如果將選材入貨也計算在內，我所做的加熱步驟可能只佔整個菜式製作的不到10%。一道上枱時熱辣、美味、精緻的米芝蓮菜式，背後下了不少功夫。

 

預備加熱之前，先看一次Ashley的示範短片。

 

　　第一道菜， Dill Brined Cabbage, Pickled Shimeji, MushroomKohlrabi dashi。看著影片邊學邊做，像走進米芝蓮廚房參與Ashley的烹飪一樣。即使餐廳設有開放式廚房，也沒有如此貼身的體驗。椰菜卷早已以蒔蘿醃漬入味並捲起，但加熱也不可以馬虎。椰菜卷其中一面先煎至焦香，達至焦糖化caramelization效果。這步驟十分重要，亦是以熱水加熱焦法做到的效果。蔬果在焦糖化的過程當中，會呈現出獨特而濃厚的香甜。但過份焦糖化卻會變苦，所以椰菜卷煎過後，便放入焗爐焗至熱辣。餸包內稠身的菇醬放入熱水加熱，球莖甘藍高湯落鍋煮熱，便可以開始擺盤。

 

Starter餸包

 從影片當中可以學到米芝蓮的烹調技巧，例如將蔬菜煎至焦糖化，才能帶出獨特的甜味。

比起放入熱水加熱的懶人包，Roganic的加熱步驟的確較多，但只要跟著指引做，難度不高，而且零失敗。

 

下一頁：更多Simon Rogan at Home精美菜式

 

 

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