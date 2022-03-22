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22/03/2022

高級食材店 x 酒店米芝蓮中菜廳精品食材包！跟大廚學整炭燒仙台牛、燒汁煎宮城縣元貝皇！同場加映：即開鮮美石卷蠔

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  • Yan Chung

    Yan Chung

    天生愛吃愛玩，於報章雜誌從事飲食、旅遊記者及編輯多年，感恩至今仍可繼續用文字分享體驗！

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    Yan Can Taste

    逢周二刊出

Photo: 由作者提供

　　如上文所說，這兩年多了在家煮飯，很自然地，成為街市和凍肉舖的常客。心情好想慶祝，心情差想安慰，要食豪些，便到網上高級食材店訂貨，其中一間便是哈妃。沒法去旅行的日子，上網選擇來自世界各地的食材，其實很治癒。尤其掛念日本的，從仙台牛、熊本豚、鳥取鯖魚，回味在日本日夜狂吃的日子。食材高質，基本上煎兩煎、烤兩烤，便是美味。但是，未發揮至食材的最高境界。浪費了食材，就是對它不敬。最近，城內三間著名餐廳聯乘哈妃，以宮城縣頂級食材構思食譜，並拍成影片示範烹調秘訣。簡單易學，向宮城縣致敬！

 

宮城縣的五色岳十分壯觀，火山地形亦為宮城縣帶來肥沃土地，農作物特別豐盛。圖片來源Flickr

日本最大的貓島田代島也是在宮城縣啊！宮城縣人真幸福！圖片來源Flickr

 

　　哈妃的食材來自世界各地，而當中宮城縣食材特別受歡迎和具口碑，因為食材店創辦人沈鉖淦Beth Shum於2022年，正式獲日本宮城縣政府委任為「宮城縣推廣大使」，將宮城縣的農產品、畜牧產品、水產推廣至海外。Beth從事食品進口超過10年，以往經常踏訪日本各地農場、海產市場和食材供應商，對日本各縣市的食材特色十分熟悉，於呂鑑日本食材方面也極具經驗。哈妃炮製出全港首創的日本阿蘇自然豚慢煮港式叉燒，也為香港首次引入渡邊農園的シャインマスカット麝香葡萄。食材夠優質、夠特別、夠話題，同乜師奶鬥都無得輸。

 

Beth的個人Facebook內全是美食照片，看得人肚餓。

 

　　位於日本東北部的宮城縣，以仙台市為首府。因為臨近太平洋，處於寒潮、暖潮的交匯處，海水清澈之餘，更有充足養分，當中海產如鰹魚、秋刀魚和生蠔等特別肥美。縣內有142個漁港，而且是日本唯一一個擁有兩個以上國家認定重要漁港(特種第3類漁港)的縣份，最有名便是三陸漁。另外，宮城縣冬天降雪量少，充足陽光與乾燥氣候令稻稈質素佳，加上水質優良，出產優質大米如笹錦和愛娘。靚米養靚牛，令當地成為日本稻米和牛肉的著名產地。所以宮城縣出品，也受到不少星級餐廳青睞。

 

　　最近，The St. Regis Hong Kong米芝蓮一星中菜廳潤Rùn、高級關東派江戶前鮨店鮨燐及由前日本領事御用主廚掌舵的三原鐵板燒，便聯乘哈妃，派出三位行政總廚，以宮城縣食材製作出7個食譜。今次，我率先試做潤Rùn行政總廚洪志光師傅設計的三道菜。

 

The St. Regis Hong Kong中菜廳潤的行政總廚也參與這次的crossover。

 

　　收到哈妃的宮城縣食材包時，有些食材差點想打開便直接食！好像宮城元貝和宮城石卷蠔，因為全屬刺身級。別太懶，先看看洪師傅的食譜和教學影片。洪師傅曾於利苑、南海一號、文華廳和國金宰工作，更為潤Rùn奪得米芝蓮一星。洪師傅的粵菜精緻細膩，考功夫花心思，他的食譜會否十分複雜？食材包始終並非懶人包，除買餸選材外，烹調可說是由零開始。幸好，師傅的食譜可說為居家而設，講解非常詳細，深入淺出，容易明白，令人信心大增。

 

上星期率先試哈妃的宮城縣食材包，當時食材包內容仍在整理中。收到的食材對於炮製洪師傅教授的三道菜，有多無少。

洪師傅今次設計的食譜偏簡單，而且講解深入淺出，即使從來沒有上過烹飪班，也可跟著影片示範做到。

 

下一頁：第一道菜炭燒仙台牛

 

 

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