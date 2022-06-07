新地標餐廳！空中花園看世界第一天際線！西西里紅蝦配西瓜柚子凍湯、龍蝦皇帝蟹雲吞，創新意日滋味

位於北京道一號的Aqua曾是遊客必到的食肆，成為icon，高空靚景居功不少。所以，最近Aqua搬遷，也選址坐擁270度維港海景的H Zentre頂層，新店還有空中花園大露台，可以感受海港微風，氣氛比舊店更加愜意。至於菜式，以往的確受過不少批評，而Aqua於換上新居及新裝的同時，也聘請新廚上任，由視覺至味覺也給人煥然一新的衝擊。

原來Aqua開業已經有21年，想當年，高空高樓底浮跨靚景靚裝，一時無兩。不過，北京道一號作為食廈，人氣已經沒落。Aqua這次遷往最新話題食廈，可說重拾當年氣勢。Aqua首先不輸陣，佔據H Zentre 17樓頂層。比起以往北京道一號的29樓低三分一高度，可是更加貼近維港的璀璨繁華，不用比較，同樣是世界第一的天際線、世界第一的夜景。

坐擁迷人美景，不夠滿足，Aqua新店裝潢由最近榮獲倫敦設計獎Hospitality Designer of Decade的Robert Angell，以及Aqua Restaurant Group餐飲集團創辦人David Yeo一起操刀。來Aqua，記得穿上打卡戰衣。步出升降機後，便會經過一條長長的玻璃鏡面走廊，當中以108盞特製燈飾營造出夢幻倒影，猶如鏡中月水中花的世界，令人忍不住行個Catwalk。進入餐廳，中午滲透陽光，晚上夜景更令人忘記呼吸，窗外的景色，任何時候也令人目炫。

主餐廳有種英式貴族華麗，尤其喜愛寶藍色的弧形絲絨梳化，典雅奢華卻不過時。手工製的一米寬黃銅燈飾貫穿場內各處，模仿陽光於波浪上躍動的意境，為室內注入水形流動的詩意動態，也帶出「Aqua」的主題。另外，還有David Yeo從巴黎古董市場物色的牆板，這些鋁製牆板於1970年代由一班統稱為「L’Oeuf Centre d’Etudes」的藝術家、建築師和陶藝家在法國設計和生產，現在經改造後，為餐廳注入個性。

菜式方面，與以往一樣主打意日料理。日本料理繼續由一向受到熟客追捧的日籍行政總廚岩橋達也（Iwahashi Tatsuya）主理，穩打穩紮。至於在舊店受到不少批評的意大利菜，換上剛從倫敦抵港的意大利行政總廚Andrea Mura掌舵。Andrea於18歲時便在家鄉意大利Sardinia的薄餅店工作，後來前往五星豪華度假村Forte Village修讀廚藝課程，然後前往倫敦實戰。短短一年時間，便受到倫敦Harrods青睞，聘請他管理11間門市共60位廚師的團隊。不久，他於Bone Daddies掌握日本廚藝。來港前，曾於倫敦城中人氣餐廳如The Trafalgar Tavern和Sister Jane等掌廚。

Andrea很快便能觸摸各餐廳客人的口味，由倫敦來到香港已接近半年，對為Aqua新店設計的全新菜單充滿信心。Andrea採用頂級當造食材融合亞洲烹調技巧之餘，更著重於展現意大利菜尊重大自然的精髓。先來一道沙律，黃瓜蟹肉沙律配番茄清湯及番茜油，賣相十分精緻，味道與色彩一樣，清新如夏日的bontanical garden。蟹肉鮮甜細滑，黃瓜粒爽口清脆，番茄清湯香甜淡雅，最欣賞富有香草甘鮮的番茜油，溫柔地喚醒味蕾、恰到地為蟹肉提鮮，也打破沙律的沉悶，率先為Aqua的意大利菜平反。

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