人均消費二百多！假日訂到下月底！Rosewood酒店最新海旁意大利餐廳！「水造」的羅馬方形薄餅、米蘭燉牛仔肉、手工意粉、傳統烤豬，在香港be a local Italian！

未完,BluHouse還設有小酒窖、180度維港景VIP房,以及剛於上星期四起試業的The Dining Room by BluHouse。The Dining Room by BluHouse與BluHouse同樣由意大利廚師Giovanni Galeota掌廚,但用餐體驗不同,希望日後有機會和大家介紹。今次,先說BluHouse。

