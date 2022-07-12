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Yan Can Taste
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12/07/2022

大館感受西西里風情！席前火焰鹽焗原條鱸魚、中世紀古法蔬菜燉雞、紅蝦墨麵糰薄餅，香港少見意大利家鄉風味！

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  • Yan Chung

    Yan Chung

    天生愛吃愛玩，於報章雜誌從事飲食、旅遊記者及編輯多年，感恩至今仍可繼續用文字分享體驗！

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    Yan Can Taste

    逢周二刊出

Photo: 由作者提供

　　去外國旅行，總愛找一些歷史文物建築改建的餐廳酒吧去體驗。名人故居改建、馬房改建、街市改建，甚至監獄改建，因為不用理會食物是否合口味，單是環境氣氛已值回票價。回到香港，歷史文物建築改建對我來說同樣吸引。好像中環大館，進駐的餐廳都極有品味，配合建築物外型，裝修出時光倒流般的華麗古典風格。古色古香的大館，好像凝住了百多年前的時光。其實，當中不斷靜靜地注入新元素。除了定時轉換的展覽，原來最近大館的1座1樓已變成意大利餐廳Cantina，又有好理由約友人到大館聚餐。

 

大館古色古香的氣氛，已讓用餐體驗值回票價。

1座1樓變身為意大利餐廳Cantina，在意大利名為「飯堂」的意思，裝修不減古典優雅，氣氛卻輕鬆寫意起來。

 

　　Cantina進駐文物建築當中，裝修不可改動，源用Statement時的格局，高貴優雅。坐到絲絨梳化上，還感覺有點拘謹。當翻開全新的餐牌後，感覺卻輕鬆起來。Cantina的主廚Luca Schiavone來自意大利西西里島，單是聽到其家鄉的名字，已感受到明媚陽光底下與鑽藍海洋當中的天然食材鮮味，以及那份充滿浪漫電影的寫意。Luca來港前，曾經在倫敦獲獎無數的modern-day classic意大利餐廳Cecconi's，以及米芝蓮食府Zafferano和Shoreditch House掌廚。離開西西里島，更加要將引以為傲的家鄉食材發揮得淋漓盡致：「我以回憶當中，外婆和媽媽所做的菜式去設計菜單。」憑「愛」去贏得大家欣賞。

 

Cantina總廚來自西西里島，帶來不少家鄉經典菜式。

 

　　除西西里島美食，餐牌上還有從米蘭到托斯卡尼的經典菜式。店內七成食材來自意大利，務求做出原汁原味。先來幾道cicchetti，即意大利地道bacari小酒館提供的佐酒小吃。Fried Prawn, squid and courgette with roasted garlic mayonnaise即炸蝦、炸魷魚和炸意大利青瓜，賣相像街頭小吃。脆漿的香脆和絲薄的程度，有點像天婦羅，炸得金黃酥脆，又有酒館炸物的惹味香口，真想為它來一瓶啤酒。而Watercress and edive salad with green apple, goat cheese, quinoa and walnuts，羊奶芝士creamy如雪糕，而且微酸開胃，與合桃的果仁香甜平衡。加上黎麥、豆瓣菜和苦苣，簡單清新得來層次豐富，也剛好中和炸物的熱氣。

 

Fried Prawn, squid and courgette with roasted garlic mayonnaise$168

Watercress（豆瓣菜） and endive salad with green apple, goat cheese, quinoa and walnuts $108

 

　　特別推介之後兩道cicchetti，Baby octopus with peas in spicy tomoto sauce是意大利的經典，八爪魚仔慢煮四小時後軟腍無比，而且海洋鮮味像濃縮一樣，極鮮美。加上碗豆和香辣的番茄醬，極之惹味，令用以蘸汁的水酸種麵包也變得搶手。而Chickpea fritters & truffle ricotta on crispy focaccia可說是Chef Luca將傳統結合創意的作品，炸鷹嘴豆泥餅是巴勒莫(Palermo)的街頭美食，源自於西西里島的阿拉伯移民。這款素食炸餅以鷹嘴豆粉、番茜和水製成，Chef Luca再添上幽香的松露乳清芝士，並配以自家製的香脆意式香草包(focaccia)，精緻小巧美味。

 

Boby octopus with peas in spicy tomoto sauce$148

Chickpea fritters & truffle ricotta on crispy focaccia$108

 

下一頁：更多精彩菜式—新鮮自家製意粉、薄脆紅蝦墨麵糰薄餅

 

 

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