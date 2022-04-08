消費券+復活節假期，沒有不去玩的理由！3個Staycation提案：親子樂、二人世界都適合！同場加映：復活節特色下午茶、Brunch推介

$5,000電子消費券到手，下星期又有復活節連假，若不好好安排一下假日節目，實在是對不起春天的明朗好天氣！四天的復活節假期，當然是到酒店Staycation的好時機，不想過夜的話，亦可以選擇品嘗不同的復活節特色下午茶或Brunch！

香港四季酒店：家庭樂住宿套餐

香港四季酒店在今個復活節，推出適合一家大小的家庭樂住宿套餐及一系列精彩節日美食。由4月1至18日期間，四季酒店全新裝修的客房變成孩子的樂園，房間內不但設置兒童歷險帳篷，更提供兒童客房迎賓禮品，如燒烤玩具、星光手電筒、填色繪本等，亦有Scrabble、Uno Flip等桌上遊戲，讓小朋友盡情玩樂。

客人在客房可品嘗供兩位成人及兩位小童享用的田園主題下午茶，美食包括：蝴蝶杯子蛋糕、馬卡龍、草莓棉花糖棒棒及酒店招牌鬆餅等，大人細路都滿足！然後就可享受酒店特別為家庭準備的一系列節日活動，包括裝飾復活蛋和曲奇、裝飾復活節袋及有奬尋寶遊戲，最後在晚上的泡泡浴時間過後，一同進入甜美夢鄉。

今次的復活節家庭樂住宿套餐，入住兩晚或以上，於第二晚起更每晚獲贈$1,000酒店消費額，可以使用於Room Service、酒店餐廳，不妨考慮一下來一場三日兩夜的短假期！

香港四季酒店 -- 復活節家庭樂住宿套餐

價錢：$2,900起，另加一服務費

地址：香港中環金融街8號

查詢或預訂：電話：3196 8333 / 電郵：res.hongkong@fourseasons.com

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