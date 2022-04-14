放假、疫情放緩，去Staycation！Expedia推費券酒店住宿優惠，額外85折！半島、迪士尼樂園酒店都有份！

疫情回落、社交距離措施逐步放寬、電子消費券派發，還有復活節長假期，香港人苦等了兩個多月，一連串關於「回復正常生活」的好消息，終於隨著變暖的春天來臨！望到窗外的好天氣，想著接下來的假期，心情也變得舒暢！

連續四天的復活節假期，雖然仍未可以出國旅遊，但本地的Staycation宅度假，相信是不少情侶、家長甚至是朋友的好選擇！隨著第一期$5,000電子消費券派發，Expedia推出最新酒店住宿優惠，由即日起至5月7日期間，在Expedia.com.hk使用「Tap & Go拍住賞」萬事達卡，配合優惠碼【MCTNG15】，預訂即日起至9月30日期間的本地或海外酒店住宿，即可享有額外85折，每次預訂最高更可享$500折扣！

若然你還未計劃好假期行程， The Hari Hong Kong及香港瑞吉酒店的Staycation套餐，由即日起就開始預訂，快來看看！

The Hari Hong Kong：現代新派英倫風奢華酒店，打卡一流！

2020年底才開業的The Hari Hong Kong，是夏利里拉酒店集團旗下，繼英國倫敦後第2間由倫敦設計公司打造而成的現代英倫風格酒店。盡顯英倫低調奢華、時尚品味的高質感裝潢設計，成為不少年輕人的Staycation首選，打卡一流！

酒店內還設有意大利餐廳Lucciola Restaurant & Bar、日本料理Zoku以及露天餐廳The Terrace，以及大堂酒廊供應各種美食，很多美食客即使不是來Staycation，也會到各間特色餐廳品嘗滋味。而今次在Expedia.com.hk預訂特定The Hari Hong Kong Staycation優惠，即可獲贈$400 餐飲消費額，有心水餐廳的話，就不要錯過了！

The Hari Hong Kong

地址：灣仔駱克道330號

預訂日期：即日起至5月31日

入住日期：即日起至5月31日

查詢及預約：https://www.expedia.com.hk/Hong-Kong-Hotels-The-Hari-Hong-Kong.h57737017.Hotel-Information

香港瑞吉酒店：慶祝酒店三週年的限時優惠，超美滿Staycation套餐！

同樣位於灣仔區的香港瑞吉酒店St. Regis，酒店由香港知名室內設計師André Fu操刀，將充滿本地特色的文化地標，與酒店的典雅豪華格調互相糅合，創作出充滿香港多元文化品味的獨特設計，突顯大都市的風格。而酒店內亦設有兩間米芝蓮星級餐廳 — 中菜廳 Rùn 潤及法國菜餐廳L’Envol，以及熱門下午茶勝地 The Drawing Room，讓各位顧客盡情投入度假氣氛。

為配合香港瑞吉酒店三週年活動，Expedia於4月推出限時優惠，預訂指定Staycation優惠，即可享雙人酒店早餐、三道菜的晚餐、迷你下午茶套餐、香檳一支以及酒店精心準備的禮品套裝，令整個Staycation旅程更美滿！

香港瑞吉酒店

地址：灣仔港灣徑一號

預訂日期：即日起至4月30日

入住日期：即日起至6月30日

查詢及預約：https://www.expedia.com.hk/Hong-Kong-Hotels-The-St-Regis-Hong-Kong.h35555583.Hotel-Information

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