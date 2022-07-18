以香水為靈感！Chloé X Cordis Hotel香氛主題下午茶，為夏日帶來一絲茉莉幽香

與閨密High Tea是炎炎夏日中，不可或缺的午後愜意活動，特別是碰上一些與美妝品牌聯盛的下午茶，既可品嚐精緻的美饌，還能將喜歡的品牌最新產品帶回家！ 近日，Chloé 與 Cordis Hotel聯盛，以香水味靈感，推出一個香氛圍繞夏日的下午茶，一次滿足嗅覺與味覺的盛宴！

下午茶以Chloé Nomade系列香氛為靈感，帶來一系列精緻的鹹甜美饌。Chloé Nomade系列於2018年推出，繼2019及2020的Nomade Eau de Toilette 及 Nomade Absolu de Parfum後，今年再次帶來新作——Chloé Nomade Eau de Parfum Naturelle，以幽香的埃及茉莉花為主調，結合佛手柑、大棗、雲呢拿等香氣，再綴以檀香木，神秘中透著自信與柔美。值得一提的是，Chloé Nomade是一款純素的香水，採用天然香料，讓香味更加純粹。

今次的下午茶就以茉莉花為主調，共推出九款鹹甜茶點。鹹點包括北海道帶子刺身配三文魚籽及佛手柑，味道鹹香清甜，配以三文魚籽的口感，讓口感層次更豐富；另外還有惹味的烤考姆特芝士松露可樂餅和IMPOSSIBLE™植物素肉果仁牛油果芝麻沙律，前者味道濃郁，配以純素的沙律中和一番，味道剛剛好！

甜點方面，不妨以茉莉花茶配番石榴英式蛋糕杯拉開序幕，不論味覺還是嗅覺，都香氣滿溢，十分清甜；喜歡外脆內軟的口感可一試紅寶石朱古力紅桑子泡芙，入口鬆軟，內裡配以香滑的忌廉餡料，加上茉莉花朱古力裝飾，酸酸甜甜，還十分可愛！下午茶配以兩杯的清新特調，綴以茉莉花、柚子汁和青瓜，幽香中帶著清爽的感覺。除了精緻的茶點，這個聯盛下午茶更特意定制鍍金樹枝裝飾的下午茶層架，以及木製餐盤，一次滿足視覺、嗅覺及味蕾的享受。

*每位客人更可獲得Chloé Nomade Eau De Parfum Naturelle香氛體驗裝乙份 (1.2毫升)，以及免費香氛諮詢與獨家購物禮遇乙次，適用於指定Chloé香氛專門店或專櫃。

日期：即日起至9月30日

時間：3:00pm – 5:30pm

價錢：$598*/兩位 *另收加一服務費 （只適用於堂食）

電話：3552 3232

地址：香港康得思酒店5樓Alibi – Wine Dine Be Social