$40,000入手名錶！三款型格腕錶推介：經典款、潮人收藏款、限量夜光錶

如果給你$40,000，讓你買一枚腕錶，你會選擇買甚麼呢？

「閉起雙眼你最掛念誰」，在腦海中秒速浮現的，是 Breitling 剛推出的 Top Time Triumph，一向喜歡藍色的我對它一見鍾情。腕錶是 Breitling 與英國電單車品牌 Triumph 聯乘之作，重新燃起 1960年代自由奔放的 Café-Racer 精神。作品的設計靈感來自1951年推出的藍色 Triumph Thunderbird 6T 電單車，以及在 1970 年代的藍色錶盤 Breitling Top Time Ref. 815。

經特殊拉絲處理的冰藍色錶面非常好看，配上口徑 41 毫米的不銹鋼錶殼，搭以賽車為主題的小牛皮錶帶，盡顯型格。「Breitling」和「Triumph」 的標誌見於 12 點及 6 點位置，錶底蓋刻有 Triumph 並行雙引擎的詳細設計草圖。計時功能的啟停和重置均可以大尺寸的蘑菇形按鈕操作。

腕錶內置百年靈 23 型自動上鍊機械機芯，經瑞士官方天文臺（COSC）認證，每小時振頻 28,800 次，為腕錶提供約 48 小時動力貯備。

詳情可查詢：https://www.breitling.com