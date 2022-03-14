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14/03/2022

$40,000入手名錶！三款型格腕錶推介：經典款、潮人收藏款、限量夜光錶

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  • Kogi Ko

    Kogi Ko

    最初誤打誤撞走進了鐘錶珠寶的世界，在傳媒界不經不覺度過了7個年頭。沒有大富大貴，每每看見心頭好都買不起，就拍個「上手圖」，「影咗當買咗」；一年去瑞士兩次，逗留最久的地方竟然是錶展會場。2017年踏入某個年齡，毅然決定走出comfort zone轉戰公關界，原來依然離不開鐘錶珠寶，繼續在這行業裡看盡璀燦閃亮、聽時光流逝。

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    隔周一更新

 

　　如果給你$40,000，讓你買一枚腕錶，你會選擇買甚麼呢？

 

Top Time Triumph

HK$39,000

(Photo Courtesy of Breitling)

 

　　「閉起雙眼你最掛念誰」，在腦海中秒速浮現的，是 Breitling 剛推出的 Top Time Triumph，一向喜歡藍色的我對它一見鍾情。腕錶是 Breitling 與英國電單車品牌 Triumph 聯乘之作，重新燃起 1960年代自由奔放的 Café-Racer 精神。作品的設計靈感來自1951年推出的藍色 Triumph Thunderbird 6T 電單車，以及在 1970 年代的藍色錶盤 Breitling Top Time Ref. 815。

 

 

(Photo Courtesy of Breitling)

 

　　經特殊拉絲處理的冰藍色錶面非常好看，配上口徑 41 毫米的不銹鋼錶殼，搭以賽車為主題的小牛皮錶帶，盡顯型格。「Breitling」和「Triumph」 的標誌見於 12 點及 6 點位置，錶底蓋刻有 Triumph 並行雙引擎的詳細設計草圖。計時功能的啟停和重置均可以大尺寸的蘑菇形按鈕操作。

 

 

(Photo Courtesy of Breitling)

 

　　腕錶內置百年靈 23 型自動上鍊機械機芯，經瑞士官方天文臺（COSC）認證，每小時振頻 28,800 次，為腕錶提供約 48 小時動力貯備。

 

(Photo Courtesy of Breitling)

 

詳情可查詢：https://www.breitling.com

 

 

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