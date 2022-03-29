春日珠寶燦爛盛放！歷久不衰的大自然主題首飾，煥發無窮生機！

其實一向不是很喜歡春天，因為香港的春天似乎沒有甚麼「春暖花開、風光明媚」的感覺，這兩星期時而回暖、時而轉涼，而且潮濕得很，天色陰暗，所住大廈的電梯大堂牆壁及地板都滲水了，一顆又一顆水珠滴下來，這樣的天氣實在無法令人喜歡吧？

慶幸的是不少珠寶品牌在這季節推出春日精選作品，為這個煩厭的時刻注入點點生氣及色彩。由 Van Cleef & Arpels 開始，大自然的無窮生機是其歷久不衰的經典主題。品牌為 Two Butterfly 系列增添三款作品，翩翩飛舞的黃金蝴蝶點綴以蔚藍色的綠松石，飾以璀璨美鑽，互相輝映。

嬌小玲瓏的珠寶粉蝶化身成戒指、耳環及吊墜，以不對稱的造型增添活力和生氣。半開指尖戒連結著一雙蝴蝶，詩意盎然，閃耀鑽石與亮麗的綠松石散發出和諧美感。同樣鑲有鑽石及綠松石的一雙耳環，兩隻蝴蝶各據一耳，簡單而精緻。還有一款吊墜作品，上面的蝴蝶圖案展翅欲飛，略微傾斜，靈動可人，彷彿追逐著一顆璀璨生輝的美鑽，立體感十足，生動的在女士的粉頸上停留。

詳情可查詢：Van Cleef & Arpels