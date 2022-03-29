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29/03/2022

春日珠寶燦爛盛放！歷久不衰的大自然主題首飾，煥發無窮生機！

#珠寶 #CHAUMET #Jewelry #鑽石 #Van Cleef & Arpels #首飾 #寶石 #Harry Winston #Stenzhorn #春日
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  • Kogi Ko

    Kogi Ko

    最初誤打誤撞走進了鐘錶珠寶的世界，在傳媒界不經不覺度過了7個年頭。沒有大富大貴，每每看見心頭好都買不起，就拍個「上手圖」，「影咗當買咗」；一年去瑞士兩次，逗留最久的地方竟然是錶展會場。2017年踏入某個年齡，毅然決定走出comfort zone轉戰公關界，原來依然離不開鐘錶珠寶，繼續在這行業裡看盡璀燦閃亮、聽時光流逝。

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　　其實一向不是很喜歡春天，因為香港的春天似乎沒有甚麼「春暖花開、風光明媚」的感覺，這兩星期時而回暖、時而轉涼，而且潮濕得很，天色陰暗，所住大廈的電梯大堂牆壁及地板都滲水了，一顆又一顆水珠滴下來，這樣的天氣實在無法令人喜歡吧？

 

Photo Courtesy of Van Cleef & Arpels

 

　　慶幸的是不少珠寶品牌在這季節推出春日精選作品，為這個煩厭的時刻注入點點生氣及色彩。由 Van Cleef & Arpels 開始，大自然的無窮生機是其歷久不衰的經典主題。品牌為 Two Butterfly 系列增添三款作品，翩翩飛舞的黃金蝴蝶點綴以蔚藍色的綠松石，飾以璀璨美鑽，互相輝映。

 

Two Butterfly Collection ring

Photo Courtesy of Van Cleef & Arpels

 

　　嬌小玲瓏的珠寶粉蝶化身成戒指、耳環及吊墜，以不對稱的造型增添活力和生氣。半開指尖戒連結著一雙蝴蝶，詩意盎然，閃耀鑽石與亮麗的綠松石散發出和諧美感。同樣鑲有鑽石及綠松石的一雙耳環，兩隻蝴蝶各據一耳，簡單而精緻。還有一款吊墜作品，上面的蝴蝶圖案展翅欲飛，略微傾斜，靈動可人，彷彿追逐著一顆璀璨生輝的美鑽，立體感十足，生動的在女士的粉頸上停留。

 

Two Butterfly Collection earrings

Photo Courtesy of Van Cleef & Arpels

Two Butterfly Collection necklace

Photo Courtesy of Van Cleef & Arpels

 

詳情可查詢：Van Cleef & Arpels

 

 

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