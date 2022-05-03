Watches & Wonders以外：BVLGARI推第8枚超薄世一Octo Finissimo Ultra！還有Corum海軍新成員、Breitling Navitimer系列 70大壽新錶款

年度錶展 Watches & Wonders 告一段落，各大品牌推出令人目不暇給的新作，在四月於各大媒體平台上廣泛報導，運動錶、珠寶錶、工藝錶、複雜錶等等不計其數。而錶展以外，有部分沒有參展的品牌亦來湊湊熱鬧，同期推出最新腕錶作品，令鐘錶界在這個春天百花齊放。

BVLGARI 沒有像去年一樣參加錶展，但在錶展前一個多星期，品牌為錶迷帶來重磅一擊：推出僅 1.8 毫米的全球最薄機械腕錶！於2012 年面世的 Octo 系列今年踏入十周年，而其 Finissimo 錶款在過去屢破纖薄紀錄，最近推出第 8 枚世一：Octo Finissimo Ultra。厚度 1.8 毫米的腕錶不是夢，而且可以如常 function，實在令人嘖嘖稱奇。1.8 毫米很薄嗎？口袋中剛好有個 HK$ 2 硬幣，量一量都逾 2 毫米。

Octo Finissimo Ultra 看上去只是一枚簡單不過的手上鍊小三針腕錶，背後隱藏大智慧，牽涉 8 項在申請中的專利技術。如斯纖薄，除了要善用所有空間外，所有零件都要特別設計，並盡量鋪排在同平面上。同時，部分部件更是「一件多用」，務求限制空間的應用。例如，腕錶底蓋同時擔任機芯基板的角色。鑑於腕錶非常薄，品牌亦要想辦法提高其硬度，以免它太「化學」容易破裂，因此底蓋採用碳化鎢 Tungsten Carbide 製作，增加其堅固度，保護 BVL Calibre 180 機芯的零件。品牌在「極致纖薄」與「現實」中取得平衡，要造一枚能日常佩戴的腕錶，而不單止是一件藝術品。

要薄得徹底，腕錶沒有傳統錶冠，反而採用左右兩個水平齒輪，一邊用以上鍊，一邊用以調校時間。全開放設計的腕錶在上鍊和校時的時候，將各齒輪的運作呈現眼前。

錶面上可見設於右上角的小時盤及右下角的分鐘盤，最吸晴的是左上方刻有 QR Code 的發條鼓，scan 一下就會連結到此腕錶的短片，同時有 NFT 認證，緊貼潮流。

詳情可查詢：https://www.bulgari.com/



