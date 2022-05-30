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30/05/2022

IWC每年限產1,000枚！森林色調Pilot’s Watch Chronograph Top Gun Edition，清新、和平、生機勃勃

#IWC #天然 #Watch #腕錶 #手錶 #Panerai #Bell & Ross #綠色 #Top Gun #Alain Philippe
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  • Kogi Ko

    Kogi Ko

    最初誤打誤撞走進了鐘錶珠寶的世界，在傳媒界不經不覺度過了7個年頭。沒有大富大貴，每每看見心頭好都買不起，就拍個「上手圖」，「影咗當買咗」；一年去瑞士兩次，逗留最久的地方竟然是錶展會場。2017年踏入某個年齡，毅然決定走出comfort zone轉戰公關界，原來依然離不開鐘錶珠寶，繼續在這行業裡看盡璀燦閃亮、聽時光流逝。

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　　綠色是一種中性的色調，既不是冷色亦不是暖色，介乎於兩者之間，看上去很舒服很養眼，是大自然中常見的色彩，代表清新、和平、生機勃勃。近幾年，除了藍色錶款很受歡迎外，綠色亦大行其道，不少品牌推出綠色時計，深受錶迷愛戴。

 

Pilot's Watch Chronograph Top Gun Edition “Woodland”
Photo Courtesy of IWC

 

　　近來 《Top Gun: Maverick》 成為熱話，這裏不談電影，但 IWC 推出每年限產 1,000 枚的Pilot's Watch Chronograph Top Gun Edition 以 Woodland 為題，將森林的色彩帶到腕上。這款經典的系列踏入 15 周年，品牌以大自然色調為主題之餘，此顏色更首次以 Pantone 正式命名作官方色調，搭配腕錶同色的錶帶，更展現出野外的感覺。陶瓷錶殼口徑 44.5 毫米，內置 69380 型自動計時機芯，為腕錶提供 46 小時的動力貯存。

 

Photo Courtesy of IWC

 

　　型格十足的綠色腕錶，靈感來自海軍飛行員的飛行服。而錶面上的時標則用上較淺色的綠色，以 tone on tone 來演繹色彩對比。

 

Photo Courtesy of IWC

 

詳情可查詢：https://www.iwc.com/

 

 

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