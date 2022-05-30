IWC每年限產1,000枚！森林色調Pilot’s Watch Chronograph Top Gun Edition，清新、和平、生機勃勃

綠色是一種中性的色調，既不是冷色亦不是暖色，介乎於兩者之間，看上去很舒服很養眼，是大自然中常見的色彩，代表清新、和平、生機勃勃。近幾年，除了藍色錶款很受歡迎外，綠色亦大行其道，不少品牌推出綠色時計，深受錶迷愛戴。

近來 《Top Gun: Maverick》 成為熱話，這裏不談電影，但 IWC 推出每年限產 1,000 枚的Pilot's Watch Chronograph Top Gun Edition 以 Woodland 為題，將森林的色彩帶到腕上。這款經典的系列踏入 15 周年，品牌以大自然色調為主題之餘，此顏色更首次以 Pantone 正式命名作官方色調，搭配腕錶同色的錶帶，更展現出野外的感覺。陶瓷錶殼口徑 44.5 毫米，內置 69380 型自動計時機芯，為腕錶提供 46 小時的動力貯存。

型格十足的綠色腕錶，靈感來自海軍飛行員的飛行服。而錶面上的時標則用上較淺色的綠色，以 tone on tone 來演繹色彩對比。

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