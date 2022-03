相隔差不多兩個世紀,續集《And Just Like That》終於同大家見面,時裝潮流雖然有改變,但首飾的設計卻能穿越兩世紀,其中最為突出的是Carrie以自己的名字作的頸鏈,由第一季就至續集都分別出現。

大家是否美劇《Sex and the City》的粉絲一份子?想當年SATC瘋魔一時,記得當年流行由Sarah Jessica Parker(SJP)飾演的主角Carrie,身穿的Manolo Blahnik高跟鞋紅遍全球,身邊的女友人或多或少都有一兩對旁身,而四位女主角的衣著打扮,亦成為一時的潮流指標。

由《Sex and the City》Carrie帶起的首飾潮流!頸鏈疊戴、黑鑽石戒指,你喜歡哪款?