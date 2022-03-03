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03/03/2022

史上最強聯乘：Patek Philippe X Tiffany & Co 別注5711 Nautilus！售價紀錄過500萬美元，有錢都買不到？

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  • Wayne Hui

    Wayne Hui

    出身自從事珠寶生意的家庭，從小接觸高級珠寶。在成為特許會計師後，投身金融界，並認識妻子Angela。Wayne和Angela同樣熱愛設計、美食和旅遊，而且都有著創業的夢想。在金融界打滾了20多年，憑著對創意的呼喚，毅然立志創立品牌les amis，並成為寶石研究學家。

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    隔周四更新

　　品牌聯乘（crossover）、限量版，特別版顏色都是消費品市場的殺手鐧，如果品牌本身絕少有聯乘項目的話，則威力更大。上年末Patek Philippe聯同Tiffany推出了聯乘Nautilus （ref 5711） 手錶。Patek Philippe是現今僅有的獨立名牌手錶世家，全線手錶由設計到製作都是自家一手一腳包辦，由1839年至今的PP，都可以得到原廠修理及保養服務。因此不難明白為甚麼PP能成為全世界很多人心中（包括我自己）的超級手錶品牌，加上年產量有限，一枚心儀的PP，真是可遇不可求。

 

Courtesy: Patek Philippe

 

　　PP 的Nautilus由2006年出產，全鋼款式配上獨特並極難打磨的非圓非方錶殼，便一直是PP最熱賣的款式之一，而當PP宣布Nautilus將會停產，需求更加大。而集名牌、聯乘、限量、特別色於一身，全球只有170枚，Patek Philippe x Tiffany & Co 的Nautilus 5711/1A，更加是神話一般。

 

Source: Internet

 

　　Patek Philippe x Tiffany 的Nautilus最吸睛之處，一定是Tiffany blue色的陶瓷錶面。

 

Courtey: Hypebeast

 

　　這限量版Nautilus是為了慶祝PP同Tiffany合作了170年之久。於1851年，Tiffany便開始成為PP於美國的官方認可零售商，而隨著時間過去，雙方的合作關係變得更緊密，於2008年，PP亦於Tiffany於紐約第五街的店內開設「店中店」。

 

Courtesy: Patek Philippe

 

　　這特別版Nautilus的錶面及透明錶底上同時印上PP及Tiffany & Co的標誌，要知道Tiffany是全世界唯一的零售商的名字會出現在PP的錶面上，因此使到這聯乘更加稀有。

 

Courtesy: Le Monde Edmond

Courtesy: ablogtowatch

 

　　PP x Tiffany特別版一共出了五次。第一次是慶祝150周年合作的年曆手錶，450枚特別版中紅金，黃金及白金各佔三份之一。

 

Courtesy: Chrono24.com

 

　　第二枚特別版是在2009年PP於Tiffany的店中店一周年紀念而發行的。酒桶型的女裝鑽石錶，共發行了一百隻，黑及白色錶面各佔一半。

 

Courtesy: watchpro

 

　　第三及第四枚同是店中店五周年紀念版。一款是酒桶型設計鑽石女裝錶，25枚藍色錶面及25枚珍珠母錶面。另一款是男裝黑色錶面白金年曆錶。錶底上印有「Patek Philippe – A Shared Vision – 2008-2013」 。

 

Courtesy: watchpro

Courtesy: watchpro

 

　　Tiffany限量版Nautilus售價，以PP的標準來説不是太貴，標價$52,535美元，不過同Rolex地通拿一樣，永遠都不能在建議零售價買到。於上年12月，這PP x Tiffany Nautilus便於拍賣會上以100倍有多的535萬美元成交，由於全數捐贈給The Nature Conservancy，所以成交價不能作準，但相信索價十倍絕不是難事。

 

 

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