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28/03/2022

全城錶迷瘋搶熱炒！$2,100 Swatch X OMEGA Speedmaster Moonwatch除了價錢親民還有甚麼看點？稍後網店都有售？

#聯乘 #OMEGA #SWATCH #Watch #腕錶 #手錶 #Speedmaster Moonwatch #Moonwatch
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  • Charmian Li

    Charmian Li

    願每顆簡單而真誠的文字，也能化作一絲陽光，照亮自己、溫暖他人。

    Senior Editor

Text: Charmian Li

　　要數近日錶界大事，第一時間必聯想到是Swatch聯乘OMEGA新錶。讓錶迷無懼限聚令通宵排隊的Swatch X OMEGA Speedmaster Moonwatch，到底有甚麼使全城瘋搶的原因？

 

 

　　OMEGA與Swatch首次合作，從太空汲取設計靈感，創作出全新Speedmaster Moonwatch系列。系列一共有用上11款不同鮮豔色彩的腕錶，並以不同太陽系星體如太陽、火星、木星、土星命名，是次聯乘系列集兩大品牌特色於一身，同時決心令奢侈品牌走上街頭，加上$2,100的親民價錢，當然成為錶迷瘋搶之選。

 

 

　　腕錶設計以Omega經典 Speedmaster Moonwatch腕錶為主，雖然有別於Omega Speedmaster 腕錶標準規格，但Moonwatch 的主要設計特色都已經一一呈現，如不對稱的錶殼、經典的「Dot over 90」測速計刻度，以及獨特的 Speedmaster 小錶盤，令一眾 Moonwatch忠粉也難以找出差別。

 

　　每款 MoonSwatch腕錶都配以獨特的任務宣言和雕刻勵志文字。錶盤和錶冠刻上 OMEGA X SWATCH 的聯乘標誌之外，在每款腕錶的電池蓋上，亦描繪了其所在的星球，曾用於配搭太空衣的 VELCRO©錶帶，則為各位「太空人」添上別緻風格！

 

錶盤和錶冠刻上 OMEGA X SWATCH 的聯乘標誌

腕錶電池蓋上，描繪了其所在的星球

VELCRO©錶帶

 

　　而 Swatch則在系列中獻上了專利物料 BIOCERAMIC，由 2／3 陶瓷成分，與1／3生物來源材料成分共同組成，物料不但堅韌耐用，更添順滑觸感；並創作出多款繽粉特別的色調，讓不同個性的錶迷任君選擇，更是腕錶收藏家的必備品！

 

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