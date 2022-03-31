Watches & Wonders 2022：Rolex 釋出六款新錶，自帶高級感的冰藍面Day-Date40、左錶冠新感官的黑綠雙色GMT-Master II

Rolex 的新作一直是眾多錶迷的焦點，繼去年「隕石面」的Cosmograph Daytona、全白的Explorer II、橄欖綠的Datejust 36 等大熱款式後，不少錶迷都加入了預測行列，化身偵探大膽推測今年的新款。既然如此，在 Watches and Wonders 的第一天，Rolex 就釋出了六款 Oyster Perpetual 的新作，當中包括大熱的GMT-Master II，還有 Day Date、Datejust、Air King等，一起看看是否在你預計之中。

#1 GMT-Master II

GMT-Master II 是 Rolex 其中一個大熱系列，而且長期缺貨，繼藍黑雙圈「Batman」和藍紅雙圈「百事可樂」等，作為今年六款新作中的其中一員，新款Oyster Perpetual GMT-Master II（蠔式恒動格林威治型II）換上了綠黑雙圈。24 小時刻度字圈依舊是獨家專利的Cerachrom陶瓷製成，並鍍上只有一微米的貴金屬；外圈則是齒邊的設計，方便佩戴者旋轉腕錶。

不過，新作最大分別不僅是顏色，還有腕錶的上鏈錶冠從右側移至左側，原本在3點鐘位置的日曆窗及小窗凸透鏡亦調整至9點鐘位置，不知道看慣右錶冠的錶迷會不會有錯覺以為腕錶帶反了。另外，第二地時間則用了綠色指針，呼應今年腕錶的綠色元素。腕錶搭載2018年推出的3285 型機芯，有 70 小時動力儲存與 100 米防水功能。