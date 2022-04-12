百搭簡約、價錢合理！4個本地輕珠寶品牌推薦，體現低調輕奢華質感！

閃閃發光的珠寶首飾，一向是女士在衣物、手袋以外的另一天堂，名貴奢華的精品高級珠寶，當然人人都想擁有；在近年的極簡主義風潮下，體現輕奢華、高質感的輕珠寶，加上較易入手的價錢，更是愈來愈受小資女、上班族歡迎。今次介紹四個本地輕珠寶品牌，雖都以簡約、精巧作主要設計，每間都卻各有特色！適逢電子消費券派發，不妨考慮一下！

Studdedheartz：充滿治癒感的復古黃金簡約風

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除了簡約風，近年亦特別流行復古Vintage風，尤其是八、九十年代的女星造型，更是年輕女士的參考對象。Studdedheartz的創辦人同樣喜歡簡單而具有獨特質感的首飾，因此決定自己成立品牌，並希望以品牌各款產品，展現女性韻味及氣質。

從Studdedheartz的網頁及Instagram都能看出，品牌多以店主鍾情的金色飾物為主，但有時候金飾容易氧化、褪色，店主特別引入美國製造的 14K 注金及 14K 注玫瑰金材料（Gold Filled），令飾物金色的表層能保存得更好，即使洗澡也不用脫下首飾；品牌亦使用防敏感 925 銀來製造耳飾、項鏈，敏感肌人士都適用。

查詢：Studdedheartz

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