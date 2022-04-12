Watch & Jewelry
Watch Jewelry Red Carpet Starlight

12/04/2022

百搭簡約、價錢合理！4個本地輕珠寶品牌推薦，體現低調輕奢華質感！

#珠寶 #飾物 #Shopping Guide #Jewelry #首飾 #小資女 #輕珠寶 #輕奢 #金飾 #ZNS Jewellery #消費券2022 #Love By The Moon #Studdedheartz #Kinks Lab
  • 收藏文章

  • Charmian Li

    Charmian Li

    願每顆簡單而真誠的文字，也能化作一絲陽光，照亮自己、溫暖他人。

    Senior Editor

Text: Charmian Li

　　閃閃發光的珠寶首飾，一向是女士在衣物、手袋以外的另一天堂，名貴奢華的精品高級珠寶，當然人人都想擁有；在近年的極簡主義風潮下，體現輕奢華、高質感的輕珠寶，加上較易入手的價錢，更是愈來愈受小資女、上班族歡迎。今次介紹四個本地輕珠寶品牌，雖都以簡約、精巧作主要設計，每間都卻各有特色！適逢電子消費券派發，不妨考慮一下！

 

Studdedheartz：充滿治癒感的復古黃金簡約風

 

 
 
 
在 Instagram 查看這則貼文

Studdedheartz（@studdedheartz）分享的貼文

 

 
 
 
在 Instagram 查看這則貼文

Studdedheartz（@studdedheartz）分享的貼文

 

　　除了簡約風，近年亦特別流行復古Vintage風，尤其是八、九十年代的女星造型，更是年輕女士的參考對象。Studdedheartz的創辦人同樣喜歡簡單而具有獨特質感的首飾，因此決定自己成立品牌，並希望以品牌各款產品，展現女性韻味及氣質。

 

　　從Studdedheartz的網頁及Instagram都能看出，品牌多以店主鍾情的金色飾物為主，但有時候金飾容易氧化、褪色，店主特別引入美國製造的 14K 注金及 14K 注玫瑰金材料（Gold Filled），令飾物金色的表層能保存得更好，即使洗澡也不用脫下首飾；品牌亦使用防敏感 925 銀來製造耳飾、項鏈，敏感肌人士都適用。

 

Natural Moonstone Twinkle Satellite Necklace $280

Paved CZ Minimal Huggies Mini Hoop Earrings $320

Basic Single Knot Ring $350

Sparkling Sun Necklace - Gold $320

 

查詢：Studdedheartz

 

下頁睇浪漫波西米亞風Love By The Moon

 

【全民票選】立即參加etnet最受歡迎專欄及節目選舉，贏取豐富獎賞！ ► 火速投票

我要回應

You May Also Like

#珠寶 #飾物 #Shopping Guide #Jewelry #首飾 #小資女 #輕珠寶 #輕奢 #金飾 #ZNS Jewellery #消費券2022 #Love By The Moon #Studdedheartz #Kinks Lab
More on Watch & Jewelry

Watch & Jewelry Columnists

More
放大顯示
周一加油站

Watches & Wonders 2022
  • 生活
  • DIVA
  • 健康好人生
Fashion NewsTrending ItemsMix & MatchCelebrity StyleShopping GuideBrand Story
Editors PickHealth & FitnessMakeup TrendsSkin & Body CareInner Beauty
Sex TipsLove PhilosophyHer Secret
WatchJewelryRed Carpet Starlight
Art & CultureReadingMovie & DramaHome IdeaLiving Tech
travelFood MapwineRecipe
產品服務
串流報價服務

【全民票選】etnet最受歡迎專欄及節目 贏取豐富獎賞 | 填埋問卷加賞咖啡禮券

【etnet chilling at home 贏獎賞】Round 3：疫下解鎖咩技能？

【etnet Apps 用戶意見調查】填妥問卷賞豐富獎賞

etnet.com.hk