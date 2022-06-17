父親節禮物提案！4款型爸必愛新款腕錶推薦！H. Moser & Cie. X UNDEFEATED限量聯乘、積家Master Control Calendar日曆腕錶，實用、型格！

過兩天就是父親節，雖然不論是社會甚至子女，對父親節與母親節的重視程度，都總有強烈差異，父親大人也未必將心想的說出口，既然如此，不如就送份跟爸爸一樣低調、實用，同時又可展現時尚型格的禮物給他吧。到了last minute仍沒頭緒、心思思不知道送甚麼？以下幾隻新款腕錶，可能是不錯的選擇！

H. Moser & Cie. X UNDEFEATED限量版疾速者計時碼錶

瑞士傳統製錶品牌H. Moser & Cie.亨利慕時，今年夏季與潮流運動服裝品牌UNDEFEATED合作，推出大膽又驚喜的跨界聯乘，製作出全新的疾速者計時碼錶UNDEFEATED特別限量版（Streamliner Chronograph UNDEFEATED），從傳統製錶與街頭文化引發的時尚火花，令兩個品牌的粉絲都興奮不已，當作父親節禮物更是不會出錯之選。

特別限量版疾速者計時碼錶在展現運動感風貌同時，也致敬UNDEFEATED的「Play Dirty」品牌口號。透過強調極簡主義及識別度極高的幾何曲線設計，以凸顯疾速者系列的精緻而流暢線條。H. Moser & Cie.首次在枕形錶殼上塗上碳灰色DLC塗層，並搭配一體式不鏽鋼鍊帶，並採用黑虎迷彩紋煙燻錶盤——這個圖案是UNDEFEATED的最愛，鐫刻到錶盤後需要塗上多層漆料逐步上色，及在漆面進行表面修飾，才能完美呈現亨利慕時標誌性的煙燻效果。

錶盤12時位置的黑色鍍銠不鏽鋼UNDEFEATED標誌與三個鑲貼數字呼應；正下方飾則以淺灰色H. Moser & Cie.品牌字樣；品牌更選擇採用立體弧形指針指示小時和分鐘，並分為兩個部分，含有Super-LumiNova®夜光材料，及創新陶瓷基底材質的碳灰色Globolight®飾塊嵌入時分針中，盡顯低調型格。

聯乘特別版疾速者計時碼錶，採用AGENHOR與亨利慕時團隊共同研發的HMC 902自動上鍊計時機芯，儘管設計複雜，但機芯仍以簡潔、易讀與極簡為核心打造，並配備實用且符合人體工學的中央時間顯示。

除了聯乘限量版腕錶，兩個品牌也推出膠囊系列，其中包括亨利慕時掛鐘以及UNDEFEATED獨家開發的「Friends & Family」親友限定版外套，品牌忠粉必搶！

查詢：H. Moser & Cie.

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