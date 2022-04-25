EMPORIO ARMANI 2022 春夏腕錶及配飾系列全新上市

全新 EMPORIO ARMANI 2022 春夏腕錶及配飾系列廣告由攝影師曾無掌鏡拍攝，藉由肢體語言、姿態、神情與服飾來展示獨特的個性。宋威龍、文淇分別置身於柔和光線與素色背景中。或沉思，或平靜， 或果敢，或充滿魅力的情緒於鏡頭前極致表現，創造出多元的角色形像，彰顯時尚設計。自然隨性的肖像描畫表達 Emporio Armani 的活力精神。

Emporio Armani 新款男士腕錶飾以黑色/綠色日內瓦紋和多重飾面的三層錶盤、自動機芯和黑色皮革錶帶或精鋼錶鏈。



Emporio Armani自動機芯精鋼腕錶 (AR60053)

港幣4,500元

Emporio Armani 新款首飾系列呈現簡約而別致的首飾單品。此系列完美搭配 Emporio Armani 服飾，映現品牌充滿柔美氣質與前衛個性的現代精神。創新工藝造就精緻純銀項鏈、手鏈與耳飾，閃亮水晶與玫瑰金色蝴蝶結細節精心點綴，更添華美蘊意，適合日常佩戴。

Emporio Armani 黑色真皮皮帶手鏈(EGS2868251)

港幣1,150元

Emporio Armani 古銅色精鋼吊墜項鏈(EGS2867251)

港幣1,250元

Emporio Armani 自動機芯黑色真皮腕錶(AR60051)

港幣4,000元





Emporio Armani 黑色精鋼吊墜項鏈(EGS2872001)

港幣1,500元

Emporio Armani 黑色真皮手帶(EGS2873001)

港幣1,500元



Emporio Armani 黑色精鋼指環(EGS2874001)

港幣1,150元

EMPORIO ARMANI 2022 春夏腕錶及配飾系列現已於Emporio Armani 專門店、腕錶及首飾店、Watch Station網上商店發售。

請參考下列銷售店舖、地址及查詢電話之詳情：



Emporio Armani 腕錶及首飾店

尖沙咀海港城港威中心3305A號舖

（查詢電話：+852 2175 5828）

沙田正街新城市廣場3期3樓A349號舖

（查詢電話：+852 2893 0183）

澳門威尼斯人大運河購物中心金橋街516舖

（查詢電話：+853 2857 6401）



Emporio Armani 專門店

遮打大廈 / 太古廣場 / 海港城 / 圓方 /祟光百貨 (銅鑼灣)





了解更多: https://bit.ly/3Ov1SOV



立即選購: https://watchstationhk.com/collections/emporio-armani

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