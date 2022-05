英皇室皇冠及權杖上的閃亮傳奇，來自聞名於世的Cullinan Diamond！

“ 三億九千萬最後一次“- 砰!- “Sold!“

計入其他所有費用,早前文章提過重15.1卡拉的「De Beers浩宇之藍」藍色鑽石,在拍賣會中便以合共四億五千萬成交。系出名門自南非Cullinan礦場,世上有名的鑽石很多也出自於此,其中包括全世界至今發現最大的白色鑽石,重3,106卡拉的”The Cullinan”。

3,106卡拉的鑽石大約是620克,長約4吋,闊2.5吋,厚2.3吋。於1905年被發現時就被當時的報導以礦場開辨人Sir Thomas Cullinan改命為”Cullinan Diamond”。Cullinan diamond原石共有八面,共中四面是平滑的,由於鑽石的天然切割面都是平滑的,所以有估計鑽石原本是比發現的更大顆。

The Cullinan於約翰內斯堡展出時就曾引來8000—9000人來參觀,並由德蘭士瓦殖民地以當年十五萬英磅買下來再轉送給了英國皇室。

當年負責切割Cullinan的是有名的工匠Joseph Asscher。1908二月份,經過四天的深思熟慮,Asscher決定了切割角度並手起刀落,”啪”的一聲,切割刀斷開了,如果下刀的是我,我一定嚇呆了,可是經驗豐富的Asscher隨即換過一把切割刀,一下子就把Cullinan分為兩大部分,分別重2030及1069卡拉。

Cullinan共切割成九顆主石(Cullinan I-IX),96顆小鑽石及9.5卡拉碎石。當年King Edward保留了Cullinan I 及Cullinan II,買下Cullinan VI給Queen Alexandra,餘下的六顆亦由南非公民買下來送給了Queen Mary。時至今日,Cullinan I—IX都是屬於英國皇室。至於餘下的何去何從?全部都送贈給Asscher。

九顆Cullinan最為大家熟悉的一定是Cullinan I(又名Great Star of Africa,重530.2卡拉)的梨形鑽石及Cullinan II(又名the Lesser Star of Africa,重317.4卡拉)的枕型鑽石,分別是鑲在英皇室的權杖(Sovereign’s Sceptre with Cross)及皇冠(Imperial State Crown)上。

餘下的七顆Cullinan全屬於Queen Elizabeth II的私人珍藏,分別如下:

Cullinan III:94.4卡拉的梨形鑽石,現在跟Cullinan IV(63.6卡拉的方石)一起鑲在一枚胸針上。

Cullinan V:18.8卡拉心型鑽石,鑲嵌在Queen Mary曾經擁有的胸針上。

Cullinan VI:11.5卡拉的馬眼(marquise)石,現鑲在一條綠寶石鑽石頸鏈上。

Cullinan VII 及VIII:分別是8.8卡拉馬眼石及6.8卡拉枕型石並鑲成一個胸針。

Cullinan IX:4.39卡拉梨形鑽石並鑲成一枚戒指。

