英皇室皇冠及權杖上的閃亮傳奇，來自聞名於世的Cullinan Diamond！

“ 三億九千萬最後一次“- 砰!- “Sold！“

計入其他所有費用，早前文章提過重15.1卡拉的「De Beers浩宇之藍」藍色鑽石，在拍賣會中便以合共四億五千萬成交。系出名門自南非Cullinan礦場，世上有名的鑽石很多也出自於此，其中包括全世界至今發現最大的白色鑽石，重3,106卡拉的”The Cullinan”。

3,106卡拉的鑽石大約是620克，長約4吋，闊2.5吋，厚2.3吋。於1905年被發現時就被當時的報導以礦場開辨人Sir Thomas Cullinan改命為”Cullinan Diamond”。Cullinan diamond原石共有八面，共中四面是平滑的，由於鑽石的天然切割面都是平滑的，所以有估計鑽石原本是比發現的更大顆。

The Cullinan於約翰內斯堡展出時就曾引來8000—9000人來參觀，並由德蘭士瓦殖民地以當年十五萬英磅買下來再轉送給了英國皇室。

當年負責切割Cullinan的是有名的工匠Joseph Asscher。1908二月份，經過四天的深思熟慮，Asscher決定了切割角度並手起刀落，”啪”的一聲，切割刀斷開了，如果下刀的是我，我一定嚇呆了，可是經驗豐富的Asscher隨即換過一把切割刀，一下子就把Cullinan分為兩大部分，分別重2030及1069卡拉。

Cullinan共切割成九顆主石（Cullinan I-IX），96顆小鑽石及9.5卡拉碎石。當年King Edward保留了Cullinan I 及Cullinan II，買下Cullinan VI給Queen Alexandra，餘下的六顆亦由南非公民買下來送給了Queen Mary。時至今日，Cullinan I—IX都是屬於英國皇室。至於餘下的何去何從？全部都送贈給Asscher。

九顆Cullinan最為大家熟悉的一定是Cullinan I（又名Great Star of Africa，重530.2卡拉）的梨形鑽石及Cullinan II（又名the Lesser Star of Africa，重317.4卡拉)的枕型鑽石，分別是鑲在英皇室的權杖（Sovereign’s Sceptre with Cross）及皇冠（Imperial State Crown）上。

餘下的七顆Cullinan全屬於Queen Elizabeth II的私人珍藏，分別如下：

Cullinan III：94.4卡拉的梨形鑽石，現在跟Cullinan IV（63.6卡拉的方石）一起鑲在一枚胸針上。

Cullinan V：18.8卡拉心型鑽石，鑲嵌在Queen Mary曾經擁有的胸針上。

Cullinan VI：11.5卡拉的馬眼（marquise）石，現鑲在一條綠寶石鑽石頸鏈上。

Cullinan VII 及VIII：分別是8.8卡拉馬眼石及6.8卡拉枕型石並鑲成一個胸針。

Cullinan IX：4.39卡拉梨形鑽石並鑲成一枚戒指。

Courtesy：The Cullinan Diamond Centennial: A History and Gemological Analysis of Cullinans I and II by Kenneth Scarratt and Russell Shor