巴黎Vendome神秘珠寳大師——Joel Arthur Rosenthal！低調作風配匠心手工藝，宛如真花的著名Pansy花瓣，千金難買！

法國巴黎的Place Vendome眾所皆知是高級珠寶如卡地亞、梵克雅寶、寶詩龍等等雲集的地方，同時間也是臥虎藏龍之地，在街頭巷尾，看似平平無奇，沒有任何櫥窗展示，門上貼著「JAR」三個英文字母的，卻是世界有名的Joel Arthur Rosenthal （JAR）的工作室。

JAR從事珠寶首飾超過40年，不接受訪問亦從沒有任何廣告，卻吸引到世上各珠寶愛好者的追捧。在2013年，JAR是第一個在世的珠寶商能在紐約Metropolitan Museum Of Art舉辨展覧會，亦引證了JAR的影響力。

JAR於1943年出生於紐約及於1966年哈佛大學藝術歴史系畢業。最初於巴黎開始其針織刺繡工作坊，其客戶包括Hermes 及 Valentino，之後再回到紐約Bulgari工作了一段時間才與拍檔Pierre Jeannet 於1977成立自家首飾品牌。

JAR的首飾以其充滿創意的顏色組合及手工藝見稱，亦喜歡運用不同寶石配合非傳統物料鑲做。JAR不單是最早運用鈦金屬（titanium）於高級珠寶中的一人，更考妙地將惰性高的鈦金屬氧化成紫色，再配合鑽石、藍寶石、紅寶石、紫晶等作手鐲。

通過JAR的設計，一件普通的agate加上點點的鑽石及無限創意，一件栩栩如生的班馬胸針便展現出來了。

令JAR聞名於世的，可算是2002年於倫敦Somerset House舉行的展覽，當年JAR向他145位客人借入並展出共400多件的首飾，從此受到世界各地追捧。

JAR的首飾中我欣賞他的Pansy耳環。選用的並不是甚麼名貴金屬，但這顏色鋁的花瓣上卻是做到如真花一樣的紋理，手工藝不凡。

這Pansy花瓣於2002 年做了1145對，其中145對送給當年借出展品的145名客戶，餘下的亦在展覽中全部售出。

另外一件名為「Branch Under Snow」的手鐲，由鑽石及鉑金鑲做。我最欣賞的不單是樹枝的形態，而是鑽石的大小配合及安放的層次及次序，使到整件首飾充滿立體感，非常真實。如果能在樹枝上加上點點紅寶，更有雪裏尋梅之意境。