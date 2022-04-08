名酒佳釀是亂世下的資金避風塘？下星期「劉鑾雄顯赫佳釀珍藏」拍賣，酒單矚目！

這個年頭，很多人都覺得把錢放在保值力高的產品較為保險。我不是理財專家，可是眼見總是這兩年全球經濟民生備受疫情困擾，市道看似不佳，人們保本以外，竟也積極把資金流向高質奢侈品，名錶、名袋、藝術品等，每有新貨出售或是拍賣，都有出現輪候名單。大概因為奢侈品保值，而且升值潛力高，堪稱是另類投資工具，讓亂世中的民眾不期然將之視爲資金避風塘吧。數奢侈品，怎能不談名酒佳釀？2022甫開始，坊間已經有好幾場名酒拍賣，然而若論矚目度，下星期三（13/4）的佳士得的「劉鑾雄顯赫佳釀珍藏」就肯定非常高。根據佳士得資料顯示，當天共有89項拍品，總估值超過二千四百萬港元。

翻看酒單，涵蓋的都是傳統名釀，主要來自法國布根地（Burgundy / Bourgogne）特級（Grand Crus）及一級莊園（Premier Crus），以及波爾多（Bordeaux）位列一級的酒莊。酒單中有名酒拍賣的明星酒品DRC Romanée-Conti（1989-2005），亦有相當多已故神級傳奇人物布根地釀酒師Henri Jayer的出品，極其難得，其中的1986-1999大瓶裝（1.5公升）Henri Jayer Vosne-Romanée Cros-Parantoux 更是焦點所在。雖說Cros Parantoux莊園於Vosne-Romanée村內屬一級莊園，但因為風土特別，種植出質素極優秀的黑皮諾（Pinot Noir）葡萄果實，可用作釀成具備陳年潛力的酒體豐厚紮實的紅酒，早被視為傲視同儕，地位與特級莊園相同無誤。

Cros Parantoux莊園面積不大，只有一公頃大，毗鄰Richebourg特級莊園，兩者處於同一朝東山坡之上，前者地勢位置比後者較高，極目一望整條Vosne-Romanée村落美景盡收眼底。這塊田曾幾何時滿是矮樹，於二戰時期被用作種植洋薊，後來給Henri Jayer看出潛力，見此處有大量淺層石質粘土，覆蓋於一大片深層石灰岩泥土，透水度高，相當貧瘠，是上乘黑皮諾葡萄的理想居停，於是收歸己用。Henri Jayer利用炸藥鬆開莊園內的大石頭，並開始在此栽種黑皮諾，葡萄藤根部系統跟隨地底石縫生長，再配合藤樹的樹冠管理及嚴格控制果串數目，整體藤樹活力和產量都處於低水平，有助濃縮葡萄汁液。由於地勢略高及其位置，Cros Parantoux莊園的土壤厚度不及位處較低的Richebourg，其微氣候比旁邊的鄰居都較清涼，黑皮諾葡萄的成熟期拉長，讓果汁複雜性緩慢發展，配合充沛酸度，得以釀出具備薄絨口感丹寧及豐富層次的深度紅酒。