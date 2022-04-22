酒菜配對有學問：品嘗魚子醬，為何香檳和伏特加是不二之選？為何不能配紅酒？

晚市重啟，對於幾多習慣在外用餐的食客絕對是天大好消息。縱使懂喝懂吃的老饕在家飲食也講究，畢竟家中環境及裝潢跟食店截然不同，自己準備的更不能媲美食肆的專業服務水平吧。希望疫情穩定下來，本港市民到食店的防疫措施不要再次收緊。

有人趁闊別晚市期間，充實自己的飲食智慧，在家嘗試和實驗不同的酒菜配對，希望到重開晚市之時，能跟侍酒師（Sommelier）交流更佳，有望進一步提升飲食享受。最近好友正跟我討論有關魚子醬的酒菜配想法。坊間普遍意見，都是籠統的建議利用香檳（Champagne）或伏特加（Vodka）來配，那其實是沒有大問題。然而，若要仔細設計配對的話，我倆均一致認為，必須考慮到配菜。

鱘魚子醬本身味道相當獨特，淨食自然充滿鹹香油脂風味，若同時有其他食材例如生蠔、雞蛋、薯仔、烤餅等的話，食用感覺就會有大不同。無論是哪一種吃法，選酒前提還是不會挑含丹寧（Tannins）的紅酒，這主要因為紅酒中的丹寧苦澀感會把魚子鹹鮮扭轉為金屬怪味，酒中丹寧量愈高，愈會放大令人不悅的金屬味，影響食慾。

這正好也解釋了，淨食魚子醬時，頂級的食肆會提供貝母餐具，退而求其次的都會採用塑膠、瓷或木製，而萬萬不會使用金屬匙羹，否則魚子醬會吸收金屬味，擾亂口感，浪費如此高級食材。同樣，假如我們吃魚子醬時，同時飲用本身有苦澀特質的紅酒，這與魚子醬濃厚而純粹的鹹海水味道有相當大衝突。相反，飲用沒有丹寧，卻有二氧化碳氣泡並含有高雅酸度的香檳酒便相當適合，氣泡可保全程口感乾淨，清爽中具備一定的複雜酒味與體態，部分經歷若干陳年的更有細緻層次，與味道豐富濃郁的魚子醬非常匹配。值得注意的是，最佳的香檳配酒乃乾（Brut）屬性，因口味或配菜關係亦可選用半乾（Demi-sec），甜的版本則要迴避了。

至於為何伏特加跟魚子醬被捧為天作之合，最為大眾所接受的說法就是因伏特加的高純酒精感，有助將魚子醬的油潤鮮鹹特質更進一步的爆發出來，更可拉長餘韻，令人回味無窮。有非常講究的飲食專家更會把伏特加和魚子醬配對精細地分門別類，例如建議小麥或黑麥製伏特加與Ossetra魚子醬搭檔，效果會超凡地理想。

香檳和伏特加以外，近年行內亦流行以冧酒或乾身日本清酒與魚子醬搭吃。