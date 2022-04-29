污染為患！汽車、工業產生的臭氧，怎樣影響葡萄酒的質素？

有人類，就有污染，因為人類為了發明和創造舒適的生活，同時卻製造了嚴重的污染。城市人固然對各式各樣的污染毫不陌生，然而在世界各地處於郊外的葡萄園地帶，也一樣逃不過污染的魔爪。北美洲地大物博，車輛相當重要，由於當地有不少農田，包括葡萄園，人們經常依靠操作駕駛全地形車（All-terrain vehicle，簡稱ATV）穿梭園地之間。然而原來這些使用汽油的ATV也是污染當地環境的元兇之一。有美國研究顯示，約有高達三成的ATV汽油會不經燃燒便殘留於空氣及泥土之中，最終穿透葡萄外皮，滲入果實汁液，甚至走到成酒裏面。

歐美國家葡萄酒業一直都受不同程度的污染問題困擾，近年出現頻繁山火的美國加州面對的挑戰尤其大，因為山火不只威脅人畜性命，其產生的煙火大幅度污染空氣，直接破壞葡萄味道結構，已令酒莊異常懊惱；可是因汽車及工業產生的各種污染，壞影響更大更嚴重。

汽車一向是空氣污染的主因，原來在美加等地常見的ATV車輛所產生的污染問題亦相當嚴重，其中接近兩成的ATV乃使用二衝程引擎（二行程循環，two-stroke engine），這些ATV在操作時，會有約三成燃料未經燃燒便已經走到空氣中，形成霧霾，程度比現時一般汽車所釋出的污染物高出118倍，這對各式果園、農田和葡萄園來說，絕對是極大憂慮。故此近年美國有關方面已經大力提倡人們轉用電動ATV，以減少汽油對葡萄果實污染。

ATV以至其他汽車對葡萄園的污染不單單是直接的殘留污染性汽油，還有排放出來的廢氣在經過一連串化學反應後，所產生的二次污染物，其中一個就是產自汽車及工業廠房廢氣的臭氧（Ozone，O3）。臭氧對人體而言，最大影響就是刺激到呼吸系統，吸入多於0.05ppm濃度的臭氧，已經可以引起咳嗽、頭痛、氣喘等不適症狀。臭氧對葡萄園殺傷力亦不容忽視，因為葡萄樹對臭氧敏感；假如大氣中臭氧濃度因空氣污染而升高時，臭氧分子就會穿透葡萄樹組織，損壞細胞，干擾葡萄樹葉光合作用的機制，減緩樹藤生長進程，更導致葉子提早衰老。臭氧亦同時會擾亂葡萄果子的生化過程，影響汁液化學成分，從而破壞質素。

換句話說，臭氧對葡萄的長遠及即時階段，均有壞影響。