從慶祝International Chardonnay Day說起：當酒味與聲音結合時，是品酒的最高境界？

莎當妮是祖籍法國的古老品種，在老家的栽種和釀酒歷史固然源遠流長，更是國外知名度極高的白葡萄，種植據點遍布世界各地不同產酒國多個地區。由於莎當妮對氣候適應能力強，會因應不同風土條件演變出多個面貌的產酒，酒味個性相當多元化。莎當妮其中一個父母品種是黑皮諾（Pinot Noir），現時兩者正好代表著布根地產區特質的主要葡萄。至於另一父母品種則是Gouais Blanc白葡萄，相傳是由羅馬人從克羅地亞帶到法國種植，後與黑皮諾異種交配，繁殖出莎當妮，從此廣泛地栽種於布根地一帶。經歷多個世紀以來，莎當妮躋身一線明星級葡萄角色，其品質固然是成功因素之一，但我覺得它的易讀名字也相當關鍵。Chardonnay一字，其實正是取材自品種發源地Saône-et-Loire附近的法國同名小鎮。相比起其他發音較難的產區和葡萄，莎當妮名字容易令人留下印象，較易讀出，配合多樣化的栽種及釀造方式，造就出其優秀酒味，在國際間聲譽極隆。

莎當妮優質產區沙比利推出「沙比利與樂韻之約」活動，把品酒與欣賞音樂結合，是主辦方認為葡萄酒與樂曲同樣皆是由不同奇妙調子組成，能觸動人心，且樂曲不但會勾起人情緒，更可影響飲酒人的味覺。我以往曾經參加過多場由專業釀酒師主持的音樂品酒會，席間我們會嘗試以特選樂曲配搭葡萄酒，看看感受到的葡萄酒味會否因聽著的音樂替換而變得不同。結果顯示，即使飲用同一款酒，品酒時耳朵聽著兩首不同的音樂，有分別的音調節奏足可讓人對酒的酸、果味、澀、餘韻長度等產生迥異的感覺，相當奇妙。根據「沙比利與樂韻之約」的建議，邊收聽著輕快清新的音樂，邊飲用沙比利輕盈白酒，可以有助帶出清爽細膩的酒味。

酒界聯同世界各地學院過往已經分別辦過實驗，證實聽覺的確能夠影響味覺。例如英國牛津大學一位心理學家Charles Spence就曾經做過大量實驗和研究，去證明人們的味覺會因應視覺及聽覺改變而變得有異。例如聽高頻音調原來可以令吃薯片的感覺顯得更清脆，食物或飲品的深色澤可讓人更明顯地感受甜味。而過分吵鬧的外在噪音則會讓人分神，影響味蕾對甜味和鹹味的敏感度，因而大幅削減享受飲食趣味。Charles Spence其中一項研究發現，高頻音樂例如鋼琴演奏會讓食物顯得較甜，而低頻的銅管樂器奏出的樂章則會令人感覺食物較苦。