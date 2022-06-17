父親節Cheers！選瓶好酒與父親把酒談心！法國波爾多或布根地黑皮諾紅酒更適合？

今個星期天就是父親節！在香港，最普遍聽到的慰勞爸爸節目，大多都是出外飲茶、吃個一盅兩件，或吃頓豐富晚飯，就當是慶祝。其實除了吃，會否也跟爸爸小酌兩杯，來個促膝剖白、傾傾講講，讓爸爸切實地感受到愛？雖然不論中外，傳統男性都是形象偏向剛強，不隨便言及感情和愛，但我們既然身處疫情世代，大家漸漸明白到幸福非必然，有機會就好好把握，跟重要的人多親近，舉杯暢飲，訴說衷情，那比起贈送名貴禮物來得更真摯吧。

香港的爸爸橫跨多個年代，愛酒範圍也闊，知道父親的口味要選購好酒共飲固然最理想；假如是子女自己喜歡杯中物，又想跟老父分享佳釀，不妨了解他是否喜歡味道較濃重，還是口味略清爽，甚至是偏好酸味突出的酒。愛好前者的話，丹寧（Tannins）含量高的紅酒，意大利的Brunello di Montalcino、法國波爾多（Bordeaux）、南隆河（Southern Rhone）教皇新堡（Chateauneuf-du-Pape）、美國加州索羅瑪（Sonoma）或納帕谷（Napa Valley）等，都理想。

而愛清爽口感或嗜酸者，來自德國、意大利Alto Adige、西班牙Rias Baixas、澳洲Adelaide Hills等地白酒，均是輕爽怡人的清新之選。紅酒的話不妨挑選布根地（Burgundy／Bourgogne）的黑皮諾（Pinot Noir）紅酒，或留意下德國的Dornfelder及意大利Trentino等多區，都有相當不俗的鮮香紅酒出品。不然可購入意大利氣泡紅酒Lambrusco，價廉物美，味道直接輕鬆，配不同類型食物都有火花。

香港的父親節跟隨美國Father’s Day的版本，以六月第三個周日為慶祝日。美國人的傳統一般會送上玫瑰花，並會在早上為父親準備早餐和禮物，以示孝敬。至於遠在歐洲的德國，父親節叫Vatertag（又稱Männertag），則是訂在基督教的升天日（Ascension），那是復活節後的第四十天，一般都會是五月其中一個星期四，這天亦是德國公眾假期，亦是長周末的第一天，意味著很多人都會準備狂歡。如此這般的德國父親節，傳統就是爸爸們會飲用大量的酒精，啤酒當然是首選，葡萄酒或其他酒類亦是暢銷酒品。

飲酒要適可而止，請勿過度飲用，以免影響健康。近年香港酒商們都願意引入愈來愈多質素不俗的無酒精、低酒精、不含酒精啤酒或葡萄酒（de-alcoholized／low alcohol／alcohol free），這都是廠方把正常發酵出來的酒，並通過技術降低酒精度，適合關注健康者無顧慮地暢飲。