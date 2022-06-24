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24/06/2022

酒標的藝術：酒標猶如酒的身分象徵！如何令佳釀在貨架上吸引眼球？

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    梁淑意

    梁淑意Rebecca，持有英國 WSET Diploma 葡萄酒及烈酒文憑，現為WSET的國際認可導師(Certified Educator)，為美酒愛好者和業內人士提供專業品酒課程；她擁有自己的品酒網誌《Wine is Beautiful醉美麗》，並在多家報章雜誌撰寫品酒專欄，同時亦是網上品酒節目及三藩市中文電台節目主持人。

    為了把興趣變成實際經驗和知識，Rebecca數年來到過多個國家考察酒莊，足跡遍及無數酒區，更出任國際權威葡萄酒賽評審。

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　　到零售點選購葡萄酒，消費者最倚重的資訊是甚麼？這應該不用一秒就可以回答，正是酒標（wine label）。因為世界各國的製造、進口及商標法例關係，葡萄酒商要把必須的資料印刷在酒標之上，方便銷售商和顧客參考。法例規定資料外，酒廠把標籤設計得美輪美奐，建立個性的形象，個別酒莊更會每年推出精心設計的酒標，讓顧客收藏。外國有調查研究顯示，超過八成的消費者會根據葡萄酒樽外型及酒標，決定是否會購買該樽葡萄酒產品。

 

　　對酒有認識之人，挑選葡萄酒時會細心閱讀標籤，假如年份、產區、莊園、葡萄品種甚至是釀酒等資料，適合自己口味和預算，才會落實購買。至於普羅消費者，在酒舖揀選產品時，看見酒標和樽身設計吸引，即使對產區不甚了解，被包裝和價格吸引的話，或會樂意選購。另有一群人愛好收藏有藝術價值連城包裝的上乘佳釀，經典例子當數法國波爾多（Bordeaux）的一級莊園（First Growth）木桐酒莊（Chateau Mouton-Rothschild），他們的優秀酒質蜚聲國際，但其充滿當代藝術風的酒標亦一直為人津津樂道。1924年，酒莊首次將海報藝術家Jean Carlu的畫作放到酒標上；到1945年，酒莊主理人菲利普羅富齊男爵（Baron Philippe de Rothschild）為慶祝盟軍於二戰終得到勝利，遂邀請當時寂寂無聞的藝術家年輕Phillippe Jullian設計標籤，最終這個帶有V字勝利的酒標刻畫了一個世紀大時代，酒莊更從此開創以藝術作品為酒標設計的傳統，直到今天。木桐除了每年邀請藝術家為酒莊創作之外，亦有為向藝術家致敬而冠上畫作設計的，為木桐酒莊設計酒標的藝術家名單中，來自世界各國，有年輕新晉的，亦不少本來已是享負盛名的偉大畫家藝術家，例如1958年是達利（Salvador Dali），1973年有為紀念概念逝世的畢加索（Pablo Picasso）而用上其1959年作品，1975則有美國著名藝術家安迪沃荷（Andy Warhol）的創作，2004的標籤畫作乃是來自英國皇儲查理斯王子（Prince Charles）的手筆。其餘的創作人包括詩人、書法家等，因此每個年份的木桐樽身及酒標設計均獨一無異，相當具備個性，辨識度非常高。

 

　　放入畫作是部分酒莊的標籤設計，不少酒莊為保持商品形象，每年推出新酒的標籤都會大致無分別，只有年份、酒精度、葡萄比例等有不同，顧客就要小心留意標籤上字樣。

 

各家酒標設計均具特色，酒莊不但要考慮到商業形象和美感，更要加入重要資訊如年份、酒區、級別、莊園名字等，重要性猶如人的身分證明文件般。不過顏色繽紛多彩的酒標，往往在貨架上鶴立雞群，早有名聲的上乘酒莊設計則另當別論。（圖片由作者提供）

 

 

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