極端天氣下葡萄樹困境求生法！如何捱過炎夏，避過寒冬，幾經辛苦釀出美酒？

日前跟數位葡萄酒業朋友聚餐，席間談到本港炎熱高溫來襲，再聊到極端天氣對葡萄酒業影響，亦討論擁有極端氣候產區利用各種方式保住葡萄藤蔓，幾經辛苦才能釀出一瓶瓶美酒。葡萄藤蔓是歷史悠久的植物，生命力強，能適應各種天氣情況，即使非常貧瘠，葡萄樹都可以培育出一串串漿果，更年復一年的生產成長，這也就是我們俗稱的「粗生」，只是要有能耐生產出優質葡萄果子來釀酒，種植過程也需要符合一定條件才能成事。

所謂的極端氣候產區，主要是指葡萄樹能勉強種植出果子的天氣環境。總是野生葡萄仍能在惡劣條件下成長，商業葡萄園必須依賴人類智慧，想出各種辦法去栽種樹藤，這樣莊園穩定地完成每次收成。例如在希臘Santorini島嶼附近葡萄園，天氣乾燥，面層土壤主要是已經有多個世紀歷史的火山岩，相當貧瘠，每年降雨量只有百餘至二百毫米（潮濕的香港每年降雨量為2,400毫米左右），葡萄農會利用各種方法幫助葡萄維生。火山岩以下是較能儲水的粘土類，種植葡萄苗時會特意挖的較深，然樹根可以較易接觸儲水量多的土層。農夫亦有好好保留面層的火山岩，將之當作覆蓋物，減少水份蒸發率，讓葡萄在乾熱環境下安然生長。部分莊園更會起梯田，減少水份流失。

地球氣候轉變不但出現非常炎熱的天氣，世上有葡萄園需要想法子抵抗極端嚴寒，方能開花結果再製造出佳釀。中國的寧夏、甘肅、新疆、土耳其東部、美國五指湖（Finger Lakes）、加拿大安大略省（Ontario）等地，到了深秋近冬，都會陸續把莊園中葡萄樹埋土，避過寒冬嚴峻低溫。需要埋土的酒莊一般做法，會趁冬天來臨前，泥土尚未凍結，就會同時靠人手及機器進行葡萄藤埋土工程，把整株藤蔓收藏於泥土之中，好讓植物得以休眠過冬，到翌年的三月左右的春天重臨前，再逐一翻土，讓葡萄藤重見天日。

埋土過程絕不輕鬆，農民要先把葡萄藤修剪好，去除所有枯葉，只保留最重要的藤枝，並解除用作攀爬連結的鐵線或鐵圈。乾旱產區更要先適度灌溉葡萄，確保葡萄樹有足夠水份渡過冬季，會降雪的產區則可依靠雪水補充而減少人工灌溉量。酒莊會準確計算葡萄吸收水量，以免環境過濕而滋生霉菌。

經營葡萄園和釀出好酒，得靠天、地、人共時努力，才可成事！