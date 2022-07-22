喜歡陽光的葡萄能釀出好酒？能產果味豐腴且丹寧量充足的耐熱葡萄品種有哪些？

上文談過耕作遇上各類型困境，農夫會有策略應付，面對極端嚴寒天氣時，或需進行埋土工程，好讓葡萄不暴露在過冷環境，得以休養生息，待到春回大地，工作人員翻土，撥開沙泥後，葡萄藤才重見天日，接觸清新空氣，再次萌芽開展另一次生長季度循環。

進行埋土翻土需要大量人手及機器操作，更要拿捏最佳時機，成本高昂，莊園在選址籌劃栽種藤苗時，當然早已將之計算在內。葡萄種植及釀酒從來都屬長線投資，莊園酒廠必然要評估未來數十年的環境變數對葡萄生長有何影響，例如莊園位置未來可能會遇上炎熱天氣、高紫外線、乾燥環境的話，酒莊也許需考慮降低莊園植物密度，種植株數會偏低，葡萄樹成長後樹冠管理會較大，葡萄有足夠遮蔭乘涼，方能孕育出優質果子。還有另一先決條件，就是種植耐熱能力佳的葡萄品種（Variety）及繁殖系（Clone）。

要分辨哪些葡萄適應炎熱天氣候，看看現在溫暖及炎熱地帶種植的品種大概已知一二。概括來說，外皮較厚的紅葡萄的抗熱能力一般比皮薄的白葡萄較佳，換言之通常酒色深而丹寧量高的品種多屬耐熱葡萄，其中當然有例外。大家熟悉的赤霞珠（Cabernet Sauvignon）、切拉子（Syrah）、桑嬌維賽（Sangiovese）和鮮粉黛（Zinfandel）等，正是喜歡陽光與暖和的主流葡萄表表者。此外，南隆河（Southern Rhone）的代表性品種歌海娜（Grenache）都相當享受乾熱環境，因此在澳洲如魚得水不無道理。

除了上述品種外，葡萄牙的砵酒（Port wine）星級紅葡萄國產多瑞加（Touriga Nacional）近年經常成為國際酒壇焦點所在，因為其耐熱能力好，一直在葡萄牙及世界個別乾熱產區表現理想，並產出具備果味豐腴，丹寧量充足，有極佳複雜度且質素上乘的紅酒。酒業有見其潛力，紛紛預視國產多瑞加將成為多個主流酒區的明日希望，例如法國波爾多去年就正式把國產多瑞加納入法定葡萄名單內，讓酒莊多一點選擇，應對當地日漸炎熱的環境，繼續釀酒，就連澳洲釀酒師也計畫大幅增加在中此葡萄。然而世事並無完美，國產多瑞加的產量偏低，種植時要非常細心照料，方會成材。

國產多瑞加以外，瑪瑟蘭（Marselan）、阿瓦里諾（Alvarinho）等都被視為耐熱能力強的莊園新星，業內亦積極研究把希臘及塞浦路斯等地葡萄品種帶到世界各處，進駐葡萄園。