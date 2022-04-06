午後山城上的小酒館！破格做法香煎北海道帶子、鹹香油甘魚鮫、日本米麴封門柳，配葡萄酒開心Share

很喜歡西營盤的vibes，尤其第一、二街上的小店，像外國的街城酒館，有個性有格調而不裝作，像BRUT。只可以坐二十多人的BRUT以往只在晚上營業，於安寧的第二街上透出低調的柔光燈光，讓人停下腳步慢下思潮，安慰白天忙碌煩惱的城市人。現在晚市禁堂食，BRUT的營業時間暫推早，提供午市之外，也可來個late lunch或early dinner。上星期找了個平日於兩點前往，下午的第二街也是悠閒寫意，陽光從玻璃窗透進BRUT之中，有種MV中的唯美。不想再吐苦水，只想風花雪月，投入眼前當下美酒佳餚當中。

BRUT是法裔美國人Camille Lisette Glass與拍檔在香港開的首間餐廳，來港原因：Camille在2011年於巴黎Ferrandi廚藝學院遇上前男友，一見鍾情，一年後便決定搬來香港。浪漫、敢愛敢恨、坦率、漂亮、自行我素、不愛被驕生慣養的Camille，15歲便出來工作，第一份工作是在美國華盛頓喬治城的Ben & Jerry舀雪糕，不甘平凡的性格令她散發小說人物般的魅力。

Camille給我的最深印象，是喜歡打破既定框框、有個性，不跟風不跟勢，沒有俗氣的商業味道。她在香港最新開設的Crushed wine shop，店內的葡萄酒全都來自充滿人情味故事的小型酒莊，而沒有市場力捧的名牌酒莊出品。Camille亦表示自己喜歡新世界葡萄酒，因為新世界的釀酒師沒有舊世界的傳統限制，不須過份循規蹈矩，可以自由創作和混合，從探索中帶出新領域。對於餐廳，理念相同，給予廚師團隊極大空間。

BRUT主打fusion混合菜，餐牌只有一頁，貴精不貴多，菜款不時轉換。所以，數月前最為人津津樂道的叉燒已經下架，沒有燒味，但保證仍有意想不到的香港本土風味。BRUT菜式分為Bites和Bigger Plates，主張朋友和家人多點幾款來分享，有點像tapas bar。為了在乍暖還寒的春天打開味蕾，第一道菜點了Pickled Tomato, Halloumi, Ginger。迷你番茄甜得像當造水果般清爽甜美，酸香更天然不嗆。原來師傅用了甜醋、鎮江醋、橙和薑將番茄醃足一晚，難怪我會想起糖醋排骨。最欣賞，師傅運用新鮮薑蓉的刺激辛香中和酸度，令酸香更細膩平均之餘，也添加港人味蕾的親切感。而Halloumi芝士鹹香恰到，炸得如乾麵包粒一樣外脆內酥化，香口不膩。看似簡單的菜式，其實運用了不少技巧，層次豐富，品嚐得出廚房團隊的用心。

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