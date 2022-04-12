在奢華雅緻的空中包廂，品味精緻巧手點心：塘泮高湯金魚餃、松葉蟹鉗灌湯餃

離開了香港的朋友，都說掛念香港的點心。在IG、FB看著他們在海外尋找燒賣蝦餃時，突然想起自己很久沒有歎過一盅兩件。主菜當中混入一兩款點心不計，外賣店用來止癮飽肚的更加不計。我想歎的，是與友人點得滿枱琳瑯滿目的點心，寫意忘憂地呷呷茶，聊聊風花雪月。所以，上星期便約了即將離港的朋友到尖沙咀新開的卓苑，這餐之後，你應該更加掛念香港，更加掛念我吧！

H Zentre 已經成功取替北京道一號成為尖沙咀區最高級食廈，Aqua飲食集團的Aqua Spirit和胡同早已搬到大廈的17和18樓，而最新佔據大廈高層的，便是15樓的卓苑。卓苑的裝潢格局，可以用盡奢華、高貴和氣派不凡等形容詞描述。升降機門打開一刻，以為自己踏入超六星酒店的大堂。第一次來，還差點迷路。卓苑面積達一萬六千呎，除了大廳外，還設有十間可坐4至22人的高空無敵景致包廂，大部分包廂設有獨立流手間、水吧和開放式客廳。最大的「888」包廂更設有巨型私人露台，270度維多利亞港及九龍半島景色，由室內伸延至室外，luxury程度媲美總統套房。

卓苑斥資八位數字裝修，沒有財大氣粗金碧輝煌的土豪式庸俗老土，而以大量雲石、實木、水晶吊燈、皮製庭椅，以及低調而具品味的擺設裝飾等等，帶出摩登豪宅的貴氣舒適。用膳當日，中菜廳為我安排了面向 K11 Musea 方向的包廂。走進包廂，便忍不住半躺到梳化上，幻想自己到富豪朋友家中作客，耳邊(其實是腦中)隱約聽見有人說：「當自己屋企就得啦！」這個包廂，可說是dream house的客飯龐。單是兩邊落地玻璃窗外的景色，已有高高在上的尊貴感。開揚維多利亞港景色不用多說，任何時候也是震撼，但想不到居高臨下欣賞腳下的訊號山，也賞心悅目得不想移開目光。

卓苑於晚市主打正宗手工潮州私房菜，駐場的老師傅來自潮州，不諳廣東話，低調害羞而友善。當日雖然無緣見他一面，他卻請侍應傳上一碗由他親手煮的雞湯筍絲麵。用眼看，不說不知碗內的「麵」為筍絲，還差點想問在哪找來那麼幼細的麵條，可知師傅的手藝精湛。筍絲爽中帶脆，有嫩筍的清甜優雅。而雞湯也是出色，鮮美醇厚不濃俗，至今念念不忘。

沒有忘了到卓苑是為了歎點心。卓苑的裝潢雖然行高級私人會所路線，其實十分親民。晚市包廂設有最低消費，雖然最低消費額未定，但預計每位四位數字。不過，現在午市包廂暫不設最低消費，歎點心也可要求安排獨立空間。卓苑的環境加裝潢，讓人感覺消費不菲，點心會不會是天價？

下一頁：精緻點心、塘泮高湯金魚餃、松葉蟹鉗灌湯餃