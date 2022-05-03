鬧市中的花海詩意：百年古樹旁的「花見」下午茶！在粉雪飛花中品嘗香甜白桃撻、玫瑰士多啤梨卷、紅菜頭醃三文魚

今個春夏才知道原來香港人如此愛花，其實因為已經兩年沒法到日韓賞櫻，昔日路旁盛開的花樹，終於得到我們的注目。紅棉樹、黃花風鈴木、紅花風鈴木和魚木樹陸續盛放，「周圍都係」打卡熱點。這個初夏，除了魚木樹花盛放，還有一款花樹值得好好欣賞，它叫節果決明樹。

節果決明樹原產地為亞熱帶，又名粉花扁豆，在香港並非隨處可見。現時發現節果決明樹的地方，只有欣迪湖、大角咀和中環。花期以外的節果決明樹翠綠而低調，當來到五月初，樹上便會綻放一串串如少女臉頰般，白裏透著粉紅的花朵。中環的節果決明樹不難找，就長在香港美利酒店The Murray前庭，從香港公園前往酒店的天橋上，便會發覺古典白牆外的粉紅花樹。只是稍微與它對上眼，便會停下腳步，再用手機把色彩留住。

中環這棵高17米的節果決明樹其實早於美利大廈建成前已屹立原址，已有過百年歷史。古樹於2004年以其體型、珍稀度重要歷史價值被列入香港古樹名冊，亦是唯一一棵入選的節果決明樹。而當年政府計劃將美利大廈推動活化時，加入了相關保育要求，美利酒店因應要求為古樹聘請顧問公司監護，進行每月巡查及每年向政府遞交兩次報告。雖然古樹曾經被政府列為病樹，但在酒店的努力下，至今不倒外，仍然富有生命力，每年於本來古色香的美利酒店旁，添上浪漫詩意。

來到美利酒店前庭、節果決明樹的粉紅花海之下，無人不被其美態迷倒。花絮偶爾隨風紛飛飄落，像身處偶像劇情節情景當中，忘掉現實。同時，也在反思多年來，作為匆匆忙忙的香港人，究竟錯過了多少身邊的美好？上星期五到訪美利酒店，節果決明樹剛開始盛放，已引來攝影發燒友相約到此交流。今個星期至下星期，將是盛放期，將捲起兩、三層高的粉紅花浪，好好欣賞，好好享受！別路過打卡便算，為香港的花見來個小祭典慶祝吧！

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