前日本領事館家廚主理！鐵板燒盛宴：臉蛋般大三陸野生黑鮑魚、仙台海鰻配鵝肝、日本和牛冠軍A5肉眼厚燒，嘗盡宮崎仙台名物

這兩年間的Omakase熱潮極盛，每當掛念日本，便想找間鮨店望梅止渴，慰藉心靈。差點忘了一直最愛的日本料理之一，還有鐵板燒。這一、兩年開幕的鐵板燒店，一定沒有omakase多，但話題性不低。好像去年二月於將軍澳開幕的三原鐵板燒，以日本領事館家廚級總廚三原光史師傅命名，押上自己名譽。今次來品嘗四月尾最新推出的「宮城‧嚐味」菜單，足見師傅功架！

三原選址將軍澳屋苑商場的後街當中，位置低調，有信心以口碑吸客。店子門口不太起眼，推開門，更有進入另一空間的驚喜感。鐵板燒設有大廳和包廂，以深色木條及紙屏風為主調和裝飾，帶出和式大宅的典雅脫俗，簡潔低調得來，展示著重細節的精神。坐在包廂的鐵板燒廚房前，幻想透入柔和陽光的和紙外，是小橋流水伴著紅花綠葉的禪意庭園，愜意已注滿全身，要來杯清酒來點微醺醉意。

準備品嘗前，先要介紹三原鐵板燒的靈魂人物——三原光史師傅。三原光史師傅畢業於日本大阪糕點咖啡及烹飪專門學校（Osaka School of Culinary Arts），本已精通將日式廚藝融入現代烹調技巧當中。三原師傅後來任職日本駐美國芝加哥領事館，擔任總領事阪場三男的首席家廚，為總領事及來自世界各地的重要貴客烹調日式美饌。獲得國際性的經驗後，三原師傅在2015年來港定居，開設日式地中海料理店KURAUDO，亦曾任職於銅鑼灣的鳥本（Toripon）及中環的山下（Sanka）掌舵。現時主理將軍澳的三原鐵板燒，開業已經一年，客人反應仍然熱烈。獲得支持，三原師傅今月將在同區開設全新的西日料理小酒館Koi，建立起三原美食王國。

「宮城‧嚐味」是三原師傅與現任宮城縣推廣大使Beth Shum（沈鉖淦）合作推出的菜單，還記得爆疫時期不敢出街兼禁晚市堂食的日子，全靠Beth開設的高級食材店哈妃的仙台牛、石卷蠔等等解癮。可惜我廚藝不精，雖然食材夠上乘，簡單一煮已是人間美味，但還是覺得落在我手上實在暴斂天物。今次，終於可以知道那些食材在名廚手上發揮至淋漓盡致的美味。

先由Miyagi Style No.1純米吟釀打開序幕，Miyagi Style No.1至No. 5來自不同清酒酒莊，由清爽至厚身，方便配搭不同食物。好像No. 1為浦霞酒莊的純米吟釀，乾身清爽，最適合用來開場和配搭海鮮。

大家熟悉的廣島蠔其實是熱食蠔，日本的生食蠔當中，以宮城縣石卷市出品最佳。石卷市殖蠔已有三百年以上歷史，因位於鹹淡水交界，生蠔肥美厚身，口感清爽，海水味與岩蠔味也濃厚，鮮味澎湃。簡單生吃已令人印象深刻，三原師傅以煙燻處理，加入櫻花木香，再上橄欖油，在鮮香當中加添春夏花葉繁茂的醇厚香氣。

接著來有仙台帶子，仙台市臨近青森縣，一同擁有太平洋的寒暖潮交匯處，養份充足，貝類海產特別肥美鮮甜。Beth引入的刺身級帶子均受日本農林水產檢驗和認證，而且生產商採用不破壞細胞的CAS技術凍結帶子，保留最原始風味。加上三原鐵板燒的食材每日新鮮空運到店，不用懷疑新鮮度。三原師傅將沉睡的帶子喚醒，製成刺身，切得厚薄恰到，加上黑魚子和香草醬，為甜美的帶子增添高雅鮮味層次。

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