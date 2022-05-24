引頸以待！名廚重新定義德國菜：7種香草醬配布列塔尼藍龍蝦、流浮山黑毛豬肉丸、嫩滑德國黑白牛！餐後彩蛋—小熊軟糖餐車！

來自德國的大廚Peter Find自從去年透露將會開設其首間餐廳後，城中饕餮便密切留意他的動向。引頸期待多時，餐廳Heimat終於在5月開幕，旋即成為話題。Peter沒辜負期望之外，餐廳由概念、裝修、菜式以至酒單也給人驚喜。介紹Heimat，先不要讓「德國菜」這三個字先入為主，因為Peter重新定義了德國美食，在Heimat，品味的是Peter Find的家鄉故事。

Peter Find出生於德國的Bersrod，早在1984年便開始其廚師生涯，曾於歐洲多家米芝蓮星級餐廳工作。1995年移居香港，曾於文華東方酒店Pierrot及淺水灣酒店擔任行政總廚。後來前往新加坡及巴林的麗思卡爾頓酒店工作，2007年加入永利澳門，2010回到香港擔任麗思卡爾頓酒店行政總廚，管理6家餐廳及100名廚師的團隊。今年，Peter掀開廚藝事業全新一頁，成為餐廳owner。Heimat是Peter的心血結晶，在當中，施展畢生經驗渾身解數，向自己家鄉的傳統致敬，讓客人看見德國菜的精緻精彩！

Heimat開在中環的LKF Tower，升降機門打開，眼前接待處的柔和燈光和書架的擺設，讓我馬上抽離蘭桂坊的聲色犬馬，而進入Peter Find之家的溫馨愜意當中。Heimat在德文之中解作「家園」，餐廳氛圍的確做到這效果。Heimat由設計公司JJ Acuna／Bespoke Studio設計，靈感來自德國傳統建築和傳奇德裔美國建築師Ludwig Mies van der Rohe的簡約風格。牆身、地板、家具和吊燈，色調和諧，有種家居的沉穩，「屋主」品味不言而喻。

最能顯示Peter個性的，便是面對酒吧的showcase kitchen。開放式的展示廚房沒有大型爐具，部分甜品的製作步驟會在此進行，而這空間的主要作用是讓Peter與客人交流。展示廚房內擺放了Peter在歐洲各地帶來香港的廚房用品，例如意大利的磅、丹麥的切麵包機，還有來自他家鄉的絞肉機和陶瓷罐。Peter這些珍藏已經有幾十年歷史，可說是古董級物件，而且重量不輕，好像絞肉機便有10公斤。山長水遠搬來香港，多年來完整無缺，可見Peter對這些物件的重視度，還有對廚房的熱愛！

現時Heimat提供一款6道菜tasting menu，名為「Chef’s Story」。第一道菜由Peter出生的法蘭克福地區出發，到甜品以德國頂級產酒區Mosel，以味蕾來個road trip，感受大廚的家鄉味道和童年回憶。未品嘗第一道菜前，先說說餐廳的麵包，因為太美味了！Sour Dough外層脆而不硬，中間鬆化軟綿，極富質感。而pretzel，我更加吃了三、四件。店中提供的pretzel有3款口味，我最愛是原味，即粗鹽pretzel。芝士pretzel當然香口，但我還是喜歡傳統pretzel的獨特鹹香和鹼水味，加上煙煙韌韌的口感，令人失去自制能力，好像再來第五件。

麵包不膩，加上第一道菜的色彩，已用視覺效果打開胃口。第一道菜，由法蘭克福出發。Frankfurter Grüne Sauce（Brittany Lobster、58 Degree Egg、Frankfutter 7 Herb Sauce）當中的7 Herb Sauce是法蘭克福的經典，以琉璃苣、細葉芹、水芹、芫茜、酸模和香葱等7種香草製成，組合好像比亞洲醬汁更複雜，但口味卻不濃不嗆，而是清香有層次。菜式採用了法國西北部布列塔尼的藍龍蝦，加上溫泉蛋和翠綠色的醬汁，色彩清新、擺盤精緻。藍龍蝦肉質細緻細嫩，滑身微爽，鮮甜爽活得來十分優雅。溫泉蛋添上細細芳香，而7 Herb Sauce輕輕提鮮。整個組合意想不到地有種春風輕撫、吹來蓓蕾花香的溫柔，由賣相至口味也十分細膩，不要再說德國菜都是粗枝大葉了！

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