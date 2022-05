灣仔米芝蓮名廚烘焙店「樓上雅座」！像Fine Dining的佐酒小吃：蘇格蘭夾心蛋、鯷魚多士、紅菜頭橙肉醃三文魚，洋溢濃厚英倫氣息

最近,又再訪The Baker & The Bottleman,因為烘焙店的樓上用餐空間終於正式開業。The Baker & The Bottleman樓上用餐區於星期一至日早上8時至下午5時提供麵包糕點和咖啡,而星期三至六下午5時至深夜,則提供佐酒美食及天然葡萄酒。首次踏足The Baker & The Bottleman的樓上,感覺別有洞天。延續樓下的藍加啡色調,加上懷舊紅磚牆,洋溢英倫氣息。約二千呎的空間十分寬敞,配合柔和燈光,以及窗外仿歐建築,每個角落也充滿愜意。

灣仔利東街的The Baker & The Bottleman開業已經有一段日子,先重溫其星級班底:The Baker & The Bottleman由英國名廚Simon Rogan開辦,旗下班底為米芝蓮一星及綠星餐廳Aulis和Roganic Hong Kong,由Roganic Hong Kong英籍行政總廚Oil Marlow及英籍侍酒大師Pierre Bruneli主理。英倫的味道總有份魔力,店內最受歡迎的有英式經典鬆餅,而我每次經過,也忍不住走進店內聞聞烘焙店的香氣,再買件鹹批或者愛爾蘭梳打麵包。