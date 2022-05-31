灣仔米芝蓮名廚烘焙店「樓上雅座」！像Fine Dining的佐酒小吃：蘇格蘭夾心蛋、鯷魚多士、紅菜頭橙肉醃三文魚，洋溢濃厚英倫氣息

灣仔利東街的The Baker & The Bottleman開業已經有一段日子，先重溫其星級班底：The Baker & The Bottleman由英國名廚Simon Rogan開辦，旗下班底為米芝蓮一星及綠星餐廳Aulis和Roganic Hong Kong，由Roganic Hong Kong英籍行政總廚Oil Marlow及英籍侍酒大師Pierre Bruneli主理。英倫的味道總有份魔力，店內最受歡迎的有英式經典鬆餅，而我每次經過，也忍不住走進店內聞聞烘焙店的香氣，再買件鹹批或者愛爾蘭梳打麵包。

最近，又再訪The Baker & The Bottleman，因為烘焙店的樓上用餐空間終於正式開業。The Baker & The Bottleman樓上用餐區於星期一至日早上8時至下午5時提供麵包糕點和咖啡，而星期三至六下午5時至深夜，則提供佐酒美食及天然葡萄酒。首次踏足The Baker & The Bottleman的樓上，感覺別有洞天。延續樓下的藍加啡色調，加上懷舊紅磚牆，洋溢英倫氣息。約二千呎的空間十分寬敞，配合柔和燈光，以及窗外仿歐建築，每個角落也充滿愜意。

終於等到放寬每枱聚餐人數，與友人們選擇了氣氛夠chill的高枱，享受久違了的七嘴八舌、鬧鬧哄哄。看看餐牌，大約有十款小吃，幸好友人夠多，不用選擇，把全部點來品嘗。鯷魚多士賣相漂亮，一點也不馬虎，鯷魚魚皮泛著光潭，躺在分量恰到的番茄醬之上，很好打卡。多士外層充滿烘底的香脆，中間酥化，最意外是鯷魚沒半點腥之外，鹹香宜人，沒有過份的死鹹，與甜香的番茄和脆口的多士襯托在一起，優雅滋味，超越bar food的層次，更像下午茶糕點，也適合配上白葡萄酒。





這道Beef scratching with ‘mock bacon’ seasoning不得不提，追加了兩、三次，每次一上枱便瞬間清空。看起來像炸豬皮的小吃，其實是炸牛筋。烤牛筋酥化爽脆，加上仿煙肉粉，香口邪惡得很，而且不油不膩，吃了一片便停不下來。

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